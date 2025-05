Olympisch schaatsster bereikt nieuwe mijlpaal door combinatie van carrière en moederschap

Italiaanse topschaatsster Francesca Lollobrigida heeft een bijzondere tijd achter de rug met veel hoogtepunten, zowel op het ijs als daarbuiten. Ze heeft zelfs een onderzoek gedaan naar haar bewogen leven, waarmee ze haar mastersdiploma behaalde.

Lollobrigida stond in 2022 nog op de Olympische Winterspelen in Peking. Ze won er zilver op de 3000 meter en brons op de massastart. In datzelfde jaar werd ze zwanger en deed ze even afstand van haar schaatsen.

Moederschap

Ze beviel van haar zoontje Tommaso in mei 2023 en het seizoen dat daarop volgde begaf ze zich toch weer op het ijs. Haar zoon reisde met haar mee naar de World Cups en kampioenschappen en hij komt altijd op de eerste plaats, zo vertelde Lollobrigida na zijn geboorte. "Tommy is mijn eerste prioriteit en ik stel mijn dagelijkse arbeid op hem af: eerst denk ik aan hem, daarna komen mijn trainingen. Alles wat ik doe, is om mijn zoon te laten zien hoe sterk ik ben.”

Dat heeft ze inmiddels wel bewezen. Afgelopen seizoen bekroonde ze namelijk met een wereldtitel. Ze pakte het goud op de 5000 meter tijdens het WK afstanden in Hamar. Ze werd de eerste Italiaanse wereldkampioene ooit. Nu is het tijd voor haar grote doel: de Winterspelen van 2026 in Milaan.

Winterspelen

“Mijn carrière begon na de Spelen van Turijn, het is een droom om in eigen land aan de Winterspelen mee te doen", aldus de 34-jarige. Maar naast haar sportcarrière heeft Lollobrigida nu ook een andere mooie mijlpaal bereikt. Ze is namelijk afgestudeerd.

Diploma

Ze behaalde haar mastersdiploma met een bijzonder onderzoek dat haar erg aan het hart gaat. 'Van Olympiër naar zwangerschap naar een terugkeer in de sport', is de titel van haar afstudeerscriptie. Ook haar zus Guilia bemachtigde haar diploma op de Università San Raffaele in Rome.

Irene Schouten

Lollobrigida kan een inspiratie zijn voor Nederlandse schaatstopper Irene Schouten. Zij maakte afgelopen seizoen haar rentree in het marathonpeloton nadat ze moeder werd van zoontje Dirk. Haar eerste slagen op het ijs smaakten naar meer, en misschien zelfs wel naar deelname aan de Winterspelen. Ze zal dan wel op zoek moeten naar een nieuwe ploeg, of alleen verder moeten gaan. Haar samenwerking met Team Albert Heijn-Zaanlander werd namelijk verbroken.

De Italiaanse Lollobrigida hoopt een voorbeeld voor andere topsportmoeders te kunnen zijn. "Dit is een signaal aan alle vrouwelijke schaatsers die een familie willen stichten en terug willen komen. Eenvoudig is het niet, maar wel een geweldig avontuur. Wij vrouwen hebben een unieke kracht.”