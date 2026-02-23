Jordan Stolz gaat iets 'waanzinnigs' doen op de WK sprint en WK allround in Heerenveen. De Amerikaanse topschaatser doet mee aan beide toernooien in Thialf en gaat zo voor een unieke 'dubbelslag'. Vlak na de Olympische Spelen in Milaan, waarin hij twee keer goud en een keer zilver won, is Stolz (21) duidelijk nog niet uitgestreden.

Op 5 en 6 maart is in Thialf eerst de WK sprint, met twee 500 meters en twee 1000 meters. Daar wordt een klassement over opgemaakt en de winnaar kroont zich tot wereldkampioen. Zaterdag 7 en zondag 8 maart zijn vervolgens de WK allround in de Nederlandse schaatstempel. Dan rijden de mannen een klassement over een 500 meter, een 5000 meter, een 1500 meter én een 10.000 meter.

'Geweldig, misschien wel waanzinnig'

"Dit is natuurlijk geweldig. Misschien wel waanzinnig. Nee, grapje. Maar Jordan is nog maar 21 jaar. Zelfs als hij verliest, is er niets aan de hand. Maar hij gaat in elk geval iets doen wat Eric Heiden nog nooit heeft gedaan. In dezelfde week proberen wereldkampioen te worden als sprinter en als allrounder", zegt zijn trainer Bob Corby tegen De Telegraaf.

Vroeger bijna onmogelijk te combineren

Voor 2020 werden de WK sprint en WK allround los van elkaar gereden, waardoor het praktisch onmogelijk was voor schaatsers om in één jaar allebei de toernooien te winnen. Miho Takagi kwam in 2019 heel dichtbij de unieke prestatie om in één seizoen zowel WK sprint als allround te winnen. Ze won toen het goud op de allround en werd tweede op de sprint.

Ook Nederlandse toppers aan de start

De Nederlandse topschaatsers gaan naar aller waarschijnlijkheid ook allemaal meedoen aan de WK's. Een week eerder, komend weekend al, zijn ook de NK's sprint en allround. Sinds 2020 worden de WK's in hetzelfde weekend gereden, maar los van elkaar. Het is zodoende niemand gelukt om beide disciplines te winnen. In 1978 en 1979 won bijvoorbeeld Eric Heiden beide toernooien, maar die vielen in losse weekenden, twee weken uit elkaar.

Regerend wereldkampioen allround

Stolz won in 2024 de laatste WK allround door Patrick Roest en Hallgeir Engebraten achter zich te laten. De WK sprint in Inzell liet hij toen schieten en werd gewonnen door de Chinees Zhongyan Ning, voor Jenning de Boo en Laurent Dubreuil.