Vooraf leken Miho Takagi en Femke Kok bij de olympische 1500 meter schaatsen de grootste kanshebbers op goud. Maar het werd Antoinette Rijpma-de Jong, die zegevierde in een zenuwslopende race met acht vrouwen binnen 0,9 seconden van elkaar. Wat schrijven buitenlandse media over de olympische sensatie?

De 30-jarige Rijpma-de Jong won in het Milano Speed Skating Stadium in 1.54,09 voor Ragne Wiklund uit Noorwegen. Valérie Maltais uit Canada schaatste naar het brons.

Nadat Maltais en Wiklund onder de tijd van Femke Kok waren gegaan, reed Rijpma-de Jong tegen Brittany Bowe. De Amerikaanse was sneller weg, maar met een betere slotronde bleef Rijpma-de Jong voor Bowe en dook ze ook onder de 1.54,15 van Wiklund. Topfavoriete Miho Takagi uit Japan verloor in de slotrit te veel en haalde zelfs de derde tijd van 1.54,40 van Maltais niet.

Drama voor Ragne Wiklund

Het Noorse VG leefde mee met Wiklund. In de kop staat: "Ragne Wiklund is weer betrokken bij een drama. Ze verliest het goud op 0,06 seconde." Zelf is ze wel tevreden. "Dit ging boven verwachting", aldus Wiklund. "Ik dacht niet mee te strijden om goud. Geweldig hoor."

Commentator Even Wetten, een ex-topschaatser die nu werkt voor zender NRK, denkt dat Wiklund het liet liggen op het end. "Haar laatste 100 meter was slecht", zegt Wetten. Ze maakte daarin een misslag. "Die kleine struikeling kost ons waarschijnlijk het goud", aldus Wetten. "Het doet pijn om het te zeggen, maar dat is onze taak."

Vader Wiklund

Het eerdere 'drama' waarnaar wordt verwezen vond plaats op de olympische 5000 meter. Wiklund werd tweede, op slechts 0,17 seconde afstand van winnares Francesca Lollobrigida. Op die afstand is dat een extreem kleine marge.

Vader Jo Wiklund bekeek de race van Antoinette Rijpma-de Jong en zag dat zij tweemaal in de rug van haar tegenstander Brittany Bowe kon schaatsen. Wilund had in haar rit slechts eenmaal het profijt van zo'n situatie.

Valérie Maltais

De site van de Canadese olympische bond stipt aan dat Valérie Maltais, de nummer drie, nu vijf olympische plakken bij elkaar heeft gereden. Daarmee staat ze gedeeld tweede op de lijst qua hoogste aantal medailles op de Winterspelen door Canadese atleten.

Het is de vierde keer dat bij de 1500 meter voor vrouwen een schaatsster uit Canada op het podium staat. Cindy Klassen en Kristina Groves (tweemaal) dedfen dat eerder.