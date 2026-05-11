Schaatsteam Albert Heijn Zaanlander verraste vorige week met het aantrekken van Naomi Verkerk. Waar de ploeg van coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius bekend staan om hun specialisten op de lange afstanden, is Verkerk een pure sprintster. Toch was voor haar de overstap een logische.

“Voor de buitenwereld is het misschien onverwacht, voor mijzelf minder”, zegt Verkerk in gesprek met Schaatsen.nl. “Ik heb al eerder gesprekken gevoerd met Albert Heijn Zaanlander en heb er een heel goed gevoel over. De afgelopen jaren boekte ik beetje bij beetje progressie, maar de lijn loopt niet heel steil. Daarom heb ik een team gezocht dat mij nog sterker kan maken en ik geloof dat dit de juiste plek is.”

De visie en 'eigen manier van trainen' spreken Verkerk aan bij AH-Zaanlander. Zelfs voor iemand die de 500 meter en 1000 meter goed kan, maakt Verkerk zich absoluut geen zorgen. "Het is goed om buiten mijn comfortzone te trainen, want ik geloof dat ik weer beter word van nieuwe impulsen. Hoe de trainingen er precies uitzien, is nog afwachten, maar ik geef de coaches mijn volledige vertrouwen.”

Persoonlijk record van Marijke Groenewoud

Verkerk, een 26-jarige Noord-Hollandse, kijkt voorlopig vooral naar haar nieuwe ploeggenoot Marijke Groenewoud. "Zij heeft een sneller persoonlijk record op de 1000 meter staan dan ik. De snelheid zit, mede door de marathonmannen, echt wel in de ploeg. En voor de startsnelheid ben je toch op jezelf aangewezen. Het is mooi om nu de waardering van een profploeg te krijgen."

Dat nuchtere dat ze van zichzelf heeft, past goed bij de Friese boventoon die er voert binnen Albert Heijn Zaanlander. "Dat hebben we gemeen", geeft ze met een lach toe. "Na vier jaar bij Novus is het even wennen aan een nieuwe groep, maar ze zijn allemaal heel aardig.”

Verkerk was op het olympisch kwalificatietoernooi in december nog dichtbij plaatsing voor de Olympische Spelen in Milaan. Ze werd immers derde op de 1000 meter en had daarmee een virtueel plekje bemachtigd, maar die plek ging naar de gevallen Jutta Leerdam.

