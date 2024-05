Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong gaat in Denemarken iets voor de eerste keer ooit doen

Zoals zoveel schaatsers stapt Antoinette Rijpma-de Jong tijdens de zomertraining vaak op de fiets. De rijdster van Reggeborgh gaat zelfs meedoen aan een wedstrijd. In Denemarken debuteert ze bij een gravelrace.

Op Instagram laat ze in een story zien dat ze traint voor de wedstrijd, die onderdeel is van UCI Gravel World Series. De website van die competitie heeft op 1 juni 2024 de wedstrijd Gravel Challenge Blaavands Huk op de agenda staan. Het is de eerste gravelrace van UCI in Denemarken.

Op de deelnemerslijst staat ook haar partner, Coen Rijpma. Hij was vroeger een semiprof wielrenner. Ook zien we schaatscollega Melissa Wijfje bij de aanmeldingen.

Antoinette Rijpma-de Jong vertelt over 'moeilijkste keuze ooit' en krijgt brok in haar keel: 'Het blijft altijd bij je' Het scheelde niet veel of Nederland en de wereld hadden Antoinette Rijpma-de Jong helemaal niet op schaatsen gezien. De Nederlandse, net 29 geworden tijdens haar vakantie op Curaçao, moest op een gegeven moment 'de moeilijkste keuze ooit maken', zegt ze in gesprek met Dolfijn FM.

Gravelfietsen

Voor wie niet zo bekend is met gravelfietsen: de naam geeft al aan wat je daarvan kan verwachten. Het houdt in dat je fietst op halfverharde wegen. In regel gebeurt dat niet op een reguliere racefiets. Er bestaan specifieke gravelfietsen, maar het kan ook wel met mountainbikes, racefietsen met bredere banden of cyclocrossfietsen. De Jong heeft een gravel bike van Specialized Bicycle Components.

'Goed eten, alcohol, maar ook m'n benen en billen': Antoinette Rijpma-de Jong over haar vakantie op Curaçao Antoinette Rijpma-de Jong is heerlijk aan het genieten van een uitgebreide vakantie op Curaçao. De schaatsster neemt uitgebreid de tijd om het zonnige eiland te verkennen, maar is ook áltijd bezig met topsport. Zelfs in de rustperiode.

Socials

De schaatsster laat via social media zien dat ze er op de fiets al heel wat kilometers op heeft zitten, de laatste weken. Ben je een topschaatser, dan ontkom je er niet aan om in de zomermaanden, tijdens de zogeheten 'droge training' (niet op het ijs), op het zadel te klimmen.

Schaatser Kjeld Nuis legde het ooit zo uit tegenover Red Bull: "Fietsen is puur om een grote basisconditie te krijgen. Het is niet zozeer voor beenkracht, maar meer om je basisconditie op pijl te houden en in deze tijd te verbeteren, vandaar ook meer en langere tochten. Op de 1500 meter die ik schaats, gebruik ik mijn volledige longcapaciteit, en fietsen is de ideale manier om die capaciteit te vergroten."

Tweet gaat door na de post

Mallorca

Eerder in mei was Rijpma-de Jong nog in Mallorca. Haar man Coen Rijpma was ook meegereisd naar Mallorca om in de buurt te zijn. Ze wisten ook: op Mallorca vieren we samen een bijzondere dag. 20 mei is namelijk de trouwdag van Antoinette en Coen. Hij verraste haar op deze bijzondere dag met een verrassing in hun hotelkamer.