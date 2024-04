Antoinette Rijpma-de Jong vertelt over 'moeilijkste keuze ooit' en krijgt brok in haar keel: 'Het blijft altijd bij je'

Het scheelde niet veel of Nederland en de wereld hadden Antoinette Rijpma-de Jong helemaal niet op schaatsen gezien. De Nederlandse, net 29 geworden tijdens haar vakantie op Curaçao, moest op een gegeven moment 'de moeilijkste keuze ooit maken', zegt ze in gesprek met Dolfijn FM.

Tijdens haar vakantie op Curaçao, waar ze meer dan drie weken doorbracht na een weer een lang schaatsseizoen, schoof ze aan bij hét radiostation van het Caribische eiland. Ze werd zelfs heel even licht emotioneel toen het over een grote passie van haar ging, die ze vaarwel moest zeggen. Rijpma-de Jong groeide op met dieren en had daar veel liefde voor. Zoveel zelfs, dat ze moest kiezen tussen haar favoriete dier (paard) en schaatsen.

"Dieren liggen dicht bij mijn hart, dat is mooi", begon Rijpma-de Jong bij Dolfijn FM. Ze had bijna zeventien jaar lang een pony, tot die recent overleed. "Die was bij me vanaf dat hij 2,5 was. Op zijn negentiende ging hij dood. Dat is wel een tijdje. Dat blijft ook altijd bij je", zei de schaatskampioene met een brok in haar keel. Toen ze van het radiostation een liedje mocht uitkiezen, koos ze voor Rollercoaster van Danny Vera. "Na het overlijden van m'n pony anderhalf jaar geleden hebben we een mooie afscheidsvideo gemaakt met dat nummer er onder."

Niet alleen d'r pony, maar ook paardrijden was d'r lust en d'r leven. "Ik kon het lang combineren met schaatsen. 's Ochtends met de paarden op pad en dan 's middags alweer in Thialf op het ijs om te schaatsen. Ik merkte dat mijn lichaam het niet meer aan kon. Dan moet je een keuze maken. Nadat ik die keuze had gemaakt, werd ik meteen Nederlands kampioen schaatsen bij de junioren. Je denkt dan meteen de goede keuze gemaakt te hebben, maar het was wel de moeilijkste keuze ooit."

Toch pakte het goed uit, want Rijpma-de Jong werd meervoudig wereldkampioene op het ijs. Toch mist ze haar andere passie nog altijd. "Ik wil heel graag weer paardrijden. Maar mijn man (Coen Rijpma, red.) zegt dan dat ik voorzichtig moet doen, want ik heb mijn lichaam langer nodig dan alleen vandaag. Ik moet proberen alles zo heel mogelijk te houden. Ik kan niet zeggen dat ik niet kan schaatsen omdat ik een arm of been heb gebroken omdat ik van het paard ben gevallen."

Wanneer stoppen met schaatsen?

Toch mist ze het niet zó erg, dat ze eerder stopt met schaatsen om haar andere passie na te jagen. Sterker nog, in hetzelfde interview bij Dolfijn FM gaf ze een update over wanneer ze wil stoppen met schaatsen.