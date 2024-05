Antoinette Rijpma-de Jong krijgt wel heel romantische verrassing op trainingskamp op Mallorca

Team Reggeborgh is op trainingskamp op Mallorca en dus moeten de schaatsers aan de bak. Maar er is ook tijd voor wat uitspattingen. Zo vierde Antoinette Rijpma-de Jong een bijzondere dag en kreeg ze een super romantische verrassing.

Natuurlijk is het hard werken in de Spaanse zon. Op het eiland werken de schaatsers zich in het zweet. De ploeg van onder meer topsprinters Kjeld Nuis en Femke Kok werkt toe naar het nieuwe schaatsseizoen. Dat doen ze met nieuwe ploeggenoten in de gelederen. Rijpma-de Jong, allrounder, kwam over van schaatsteam Jumbo en is meteen één van de grote namen in de groen-zwarte brigade.

Verrassing in hotelkamer

Haar man Coen Rijpma is ook meegereisd naar Mallorca om in de buurt te zijn. Ze wisten ook: op Mallorca vieren we samen een bijzondere dag. 20 mei is namelijk de trouwdag van Antoinette en Coen. Hij verraste haar op deze bijzondere dag met een verrassing in hun hotelkamer.

Antoinette Rijpma-de Jong kwam na haar training een verrassing tegen in de hotelkamer. ©Instagram Antoinette Rijpma-de Jong

'Ik hou van jou'

Op het gezamenlijke bed heeft Rijpma geregeld dat er rozenblaadjes in de vorm van een hartje liggen en ook de handdoeken zijn extra mooi opgevouwen. Op Instagram besteedde het koppel uitgebreid aandacht aan hun tweejarig jubileum. "Gelukkige tweede trouwdag aan de persoon met wie ik elke dag en elke nacht wil zijn, de rest van mijn leven", schreven Antoinette en Coen. "Ik hou van jou."

Rijpma-de Jong kwam dus dit seizoen over van Jumbo. Bij Reggeborgh hoopte ze haar zusje Michelle de Jong tegen te komen als ploeggenoot. Dat was een droom geweest die uitkwam, zei ze bij haar overstap. Al snel viel die droom in duigen en moest Michelle vertrekken bij Reggeborgh. Team IKO pikte haar op en nu is ze dus ploeggenote van onder anderen Joy Beune en Robin Groot.

