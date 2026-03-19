Transfernieuws binnen de schaatswereld. Marathonploeg PuurICT-BTZ heeft zich versterkt met Vera van Ditshuizen. De talentvolle schaatsster hoefde eigenlijk niet eens overtuigd te worden van de overstap en staat te springen om te beginnen bij het team van Eelco Kooistra.

Team PuurICT-BTZ hoort al geruime tijd bij de beste teams binnen de Topdivisie voor vrouwen. Daarom is het dan ook logisch dat Vera van Ditshuizen vrijwel direct stond te popelen om de overstap te maken. Ze zou zich zelfs persoonlijk hebben aangeboden bij de formatie. De schaatsster uit Utrecht vult het gat in van de onlangs gestopte Esther van Kiel. Bovendien rijdt de kersvers Nederlands kampioen allround Gioya Lancee bij de ploeg als grootste blikvanger.

'Nieuwe dingen doen'

De 23-jarige schaatsster komt over van Team FrySK, waar ze de afgelopen seizoenen het maratonschaatsen combineerde met de lange baan. "Als je beter wilt worden, moet je soms nieuwe dingen doen", vertelt Van Ditshuizen over haar overstap aan Schaatsen.nl. "Ik hoefde er niet weg, maar dacht: 'het is altijd goed om m'n horizon te verbreden en te kijken hoe het er ergens anders aan toegaat'. Dit wordt een mooi, nieuw avontuur"

Combinatie

De combinatie tussen maratonschaatsen enerzijds en ambities op de langebaan anderzijds brengt in de toekomst wellicht problemen met zich mee. Daar is ook de Utrechtse zich van bewust. "Ik heb ook langebaanambities die af en toe snijden met de marathon, en dat is jammer", meent Van Ditshuizen daarover.

"Mijn hart ligt bij beide disciplines", vervolgt ze. "Ik vind allebei superleuk, vooral de afwisseling tussen de twee. Het spelletje van de marathon, het lezen van de koers en het helemaal kapotgaan in zo'n wedstrijd; dat verschilt zo van de langebaanwedstrijden. Ik heb de marathons nodig om ook hard te kunnen schaatsen op de langebaan, en de techniek is onontbeerlijk voor de marathons: het vult elkaar uitstekend aan", besluit Van Ditshuizen.

Teambaas Kooistra

Ploegbaas Eelco Kooistra ziet de combinatie niet als een groot probleem. "Het is een beetje de kracht van ons team dat de vrouwen zich op beide onderdelen kunnen toeleggen", aldus Kooistra. "Volgens mij is Vera's idee niet veel anders dan dat van Esther. Op de langebaan rijden is prima, maar het mag niet ten koste gaan van de marathon." De marathon lijkt dus het hoofddoel te worden.

Kooistra was eigenlijk van plan om na het stoppen van Van Kiel direct een appje te sturen naar Van Ditshuizen. Dat was echter niet nodig. "Het plan was om Vera een berichtje te sturen om op de Weissensee een keer af te spreken. Voordat ik dat kon doen, kreeg ik een bericht van haar. Wanneer je van beide kanten interesse hebt, wordt het eenvoudig hè", besluit een tevreden coach.