Angel Daleman bestormde in haar debuutjaar als een komeet de schaatswereld, maar het afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer. De 19-jarige schaatsster van Team Essent wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Winterspelen en zag door een probleem met haar rug ook het slot van het schaatsjaar in het water vallen. Desondanks kijkt Daleman vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Daleman zorgde in het schaatsseizoen 2024-2025 voor flink wat verbazing doordat ze zich op 17-jarige leeftijd direct kon meten met de Nederlandse top. Samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting pakte ze bovendien goud op de teamsprint bij de WK afstanden. Alles wees erop dat ze ook de sensatie van het olympische jaar zou worden, maar dat bleek niet het geval.

Daleman plaatste zich wel nog voor de World Cups op de 500 meter en reed zelfs een wereldrecord voor junioren, maar toch waren er ook wat mindere momenten. Zo greep ze naast een ticket voor de Winterspelen op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) en moest ze vlak voor de start van de NK sprint vorige maand verstek laten gaan doordat het in haar rug was geschoten. Dat betekende direct het einde van haar schaatsjaar.

Leerzaam seizoen voor Daleman

In een documentaire van haar ploeg Team Essent blikt Daleman terug op het afgelopen schaatsjaar. "Het ging bij mij op en neer", vertelt de inmiddels 19-jarige schaatsster. "Er zijn mooie dingen uitgekomen en hele vervelende. Het was een heel leerzaam seizoen."

Het talent heeft dan ook iets belangrijks geleerd het afgelopen jaar: "Mijn grootste les van dit jaar is dat ik meer moet genieten en minder mezelf gek moet maken en meer moet vertrouwen op mezelf."

Daleman heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze in het nieuwe seizoen weer gaat vlammen en dat komt mede doordat zij en coach Jac Orie elkaar inmiddels goed kennen: "Ik heb zoveel zin om weer te trainen en het ijs op te gaan, want abrupt was het ineens klaar. Ik heb het gevoel dat ik nog beter en harder kan. Ik denk dat we nu een mooie weg op gaan."

