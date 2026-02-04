Kjeld Nuis deed onlangs een boekje open over een opmerkelijke obsessie voor koffie. Dat gaat zelfs zo ver dat hij een gigantisch apparaat meeneemt naar Milaan voor de Olympische Spelen. Oud-olympier Ellen Hoog begrijpt de schaatser wel. Maar Naomi van As is vol ongeloof. "Holy sh*t."

De Spelen gaan op 6 februari officieel van start en Nuis is goed voorbereid. "Hij neemt bij al zijn schaatstrips standaard zijn eigen koffiemachine mee", vertelt Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "Nou heb ik wel eens gezien dat hij in zijn huis, dat laat hij natuurlijk op sociale media zien, best wel een mooi, groot koffieapparaat heeft."

"Ter waarde van 15.000 euro", vult Hoog aan. "Hij had hem helemaal gepimpt. Hij had hem natuurlijk gesponsord gekregen, maar hij hem helemaal gepimpt, helemaal matzwart gemaakt, naam erop, alles. Die is dus 15.000 euro waard en die neemt hij mee."

Zij kan zich daar wel wat bij voorstellen. "Ik denk wel, als wij nu nog zouden hockeyen, dat ik ook wel een goed koffiezetapparaat zou meenemen. Wij hadden wel een Nespressootje staan in de gezamenlijke ruimte. Dat was prima. Maar nu zou ik mijn melkschuimer en mijn koffiezetapparaat ook wel meenemen hoor, denk ik", zegt de tweevoudig olympisch kampioene. "Maar ik vraag me af welk apparaat hij dan meeneemt. Niet die van 15.000 euro", denkt Van As.

'Dat hele grote ding?'

"Jawel, toch?", reageert Hoog. "Nee joh, tuurlijk niet. Denk je dat hij díé meeneemt?", zegt haar oud-teamgenoot vol ongeloof. "Ja in zo'n speciale zak", zegt Hoog lachend. "Dat stond in een artikel." Van As is nog steeds vol verbazing. "Neemt hij die mee. Holy sh*t. Dat hele grote ding? Wow. Ik dacht dat hij een kleine versie zou meenemen, in mijn fantasie." "Ja het is echt een gigantisch ding", vervolgt Hoog.

"Dan moet je gewoon een extra koffer inchecken. Dat mocht bij ons niet eens. Veel te duur was dat, een extra koffer", zegt Van As. Maar Hoog snapt het wel. "Ja hij zit daar natuurlijk drie weken. Volgens mij drinkt hij de hele dag door koffie. Ik begrijp hem."

Nuis maakt zich op voor zijn derde Olympische Spelen. De 36-jarige schaatstopper rijdt in Milaan de 1000 en 1500 meter. Hij heeft al drie olympisch gouden medailles gewonnen in zijn carrière.

