Schaatser Patrick Roest verscheen dinsdag met Team Reggeborgh op het zomerijs in Thialf. Na een dramatisch jaar hoopt hij de draad weer positief op te pakken.

De 29-jarige moest vorig seizoen vroegtijdig afhaken omdat hij niet fit genoeg was. Nu zet hij alles op alles om weer bij de top te horen, al is er nog genoeg ruimte voor verbetering na de eerste training op het ijs.

Topschaatser Patrick Roest (29) 'snapt' hoe andere mensen naar hem kijken: 'Ik doe er alles aan' Patrick Roest stond afgelopen seizoen vaker niet dan wel op het ijs om een wedstrijd te schaatsen. Komend jaar moet alles wel op zijn plek vallen, want de topschaatster heeft nog twee grote doelen.

"Zo geweldig was de eerste training ook weer niet, maar ik heb wel lekker rondjes gereden", vertelt Roest aan Schaatsen.nl. Toch is er geen reden tot paniek. "Zo’n eerste training is altijd vooral een beetje gewenning, niet dat je direct een fameus gevoel hebt. Dat heb ik nog nooit gehad, na een eerste training.”

Hij vond het wel spannend om na lange tijd het ijs weer te betreden. Maar toen ik aan het schaatsen was, heb ik er helemaal niet meer over nagedacht. Ik heb m’n ding gedaan en op de techniek gefocust. Dat was best fijn."

Wennen

De afgelopen tijd heeft Roest wel veel geskeelerd, maar dat is toch net even anders. Het was dus in eerste instantie een kwestie van wennen op het ijs. "En dan volgt de focus op de techniek. Uiteindelijk moest dat snel weer in orde zijn, want dan pas kun je veel uren gaan maken op het ijs."

Topschaatser Kjeld Nuis vraagt vriendin Joy Beune om trio met teamgenoot: 'Nu?' Topschaatsster Joy Beune is sinds een tijdje weer wat actiever op TikTok. Daarin volgt ze het voorbeeld van haar teamgenote Pien Hersman. De twee zijn dikke maatjes sinds het vertrek van twee schaatsvriendinnen. En dat zorgt voor een opmerkelijke vraag bij Beunes vriend Kjeld Nuis.

Hij kijkt positief vooruit richting het olympisch seizoen. Roest zal vanaf nu twee keer per week op het ijs staan en bouwt het rustig op. Ook dinsdag deed hij nog niet alles mee. "Misschien heb ik nog wel een training nodig om er honderd procent in te zitten. Ik was blij dat de benen goed aanvoelden, dat het ijs snel wende."

Al met al was het een geslaagde training. “Ja, ik mag niet klagen. Dit is nu het begin. En vanaf hier moet het gewoon alleen maar beter gaan.”

Eigenwijze Kjeld Nuis zegt sorry tegen zijn moeder na gevaarlijke actie in de hitte Het is warm in Nederland, maar gelukkig hebben de schaatsers een manier om koel te blijven. Sinds kort ligt er zomerijs in Thialf ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Topschaatser Kjeld Nuis gebruikt binnen in de koele hal wel een pak, maar buiten met het warme weer niet.

Prijzen

Roest heeft al heel wat gepresteerd in zijn schaatscarrière. Hij won meermaals goud op de WK's afstanden en allround, pakte tweemaal het eindklassement van de lange afstanden (5 en 10 kilometer) bij de World Cup en greep in totaal ook nog eens 22 medailles op NK's.

Topschaatsster Jutta Leerdam steelt de show bij fotoshow op vertrouwde locatie Jutta Leerdam had op de snikhete dinsdag geluk. De topschaatsster trainde op het verkoelende zomerijs in Thialf. De sprintster was 'blij om weer terug te zijn' op de voor haar zo vertrouwde locatie.

Op de Olympische Spelen maakte Roest tot nu toe indruk met zilveren plakken op de 5.000 meter, 10.000 meter (beiden in Beijing, 2022) en op de 1.500 meter in Pyeongchang in 2018. Alleen die gouden kleur ontbreekt dus nog.