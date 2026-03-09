Het schaatsseizoen zit er zo goed als op na de WK sprint en allround van afgelopen week, maar komende woensdag doen enkele rijders nog mee aan de Zilveren Bal. Dat zal het afscheid worden voor de Nederlandse topschaatsster Dione Voskamp.

De 29-jarige Voskamp kondigt op Instagram maandag aan dat ze bij het evenement in Leeuwarden voor het laatst het ijs op zal stappen als deelnemer. "This will be my last dance (Dit wordt mijn laatste kunstje, vrij vertaald, red.)", schrijft de schaatsster van Team Novus op het sociale medium.

Dat ze bij de Zilveren Bal, waar schaatsers een 100 meter tegen elkaar rijden, afscheid gaat nemen, maakt het voor Voskamp extra speciaal. "Na jarenlang alles te hebben gegeven voor de topsport, rijd ik woensdag mijn laatste wedstrijd als professioneel schaatsster. Een mooier podium om af te sluiten kan ik me niet voorstellen: de Zilveren Bal, die ik al drie keer heb mogen winnen."

Wereldkampioene met Jutta Leerdam en Femke Kok

Voskamp hoorde jarenlang tot de beste sprinters van Nederland en werd in 2022 zelfs wereldkampioene op de teamsprint samen met Jutta Leerdam, die haar achternicht is, en Femke Kok. De 500 meter was haar specialiteit en op die afstand stond ze vorig jaar twee keer op het podium bij een World Cup: ze werd tweede in Nagano en derde in Beijing. Ook eindigde ze bij de EK afstanden in 2024 als zesde op die afstand en pakte ze in datzelfde jaar brons bij de NK sprint.

"Mijn carrière heeft me op bijzondere plekken gebracht. Vanuit het Healthy Team in Zuid-Holland groeide de droom om naar Friesland te verhuizen en volledig voor het schaatsen te gaan. Dat werd het begin van een prachtig verhaal waarin ik zeven jaar lang internationaal mocht uitkomen op de 500 meter. Met als hoogtepunten wereldkampioen op de teamprint en het behalen van World Cup-podiums op de 500m", schrijft Voskamp het bericht.

'Geen sporter bereikt dit alleen'

De topschaatsster bedankt vervolgens iedereen die haar heeft geholpen om die hoogtepunten te bereiken. "Geen enkele topsporter bereikt dit alleen. Mijn ouders en sponsors hebben mij altijd gesteund, en de afgelopen vier jaar hebben we samen met een aantal rijders zelf onze eigen ploeg opgericht, Team Novus. Vanuit doorzettingsvermogen en geloof in onze eigen route. Wat begon als een plan, is uitgegroeid tot een sterk en mooi team waar ik enorm trots op ben."

Voor Voskamp zit haar tijd op het ijs er dus bijna op, maar ze wil in Leeuwarden nog gaan vlammen: "Woensdag nog één keer alles geven. Daarna sluit ik een hoofdstuk af waar ik met ongelooflijk veel plezier op terugkijk."

Familie van Jutta Leerdam en relatie met schaatser

Voskamp heeft naast de familieband met Leerdam overigens nog een linkje met een andere collega. Ze heeft namelijk al een tijdje een relatie met ploeggenoot Indra Médard. De Belgische schaatser eindigde vorige maand als achtste bij de mass start op de Olympische Winterspelen.