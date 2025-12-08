Femke Kok toonde zich ook in Thialf weer een van de beste schaatssters die er op dit moment is en dat zorgt er ook voor dat haar fan schare blijft groeien. In Heerenveen mocht ze afgelopen weekend zelfs haar grootste fans ontmoeten.

Kok was in Thialf andermaal succesvol op haar favoriete afstand de 500 meter. Ze pakte op overtuigende wijze het goud voor onder andere haar grote concurrente Jutta Leerdam. Ook pakte ze samen met Marrit Flederus en Anna Boersma het goud op de teamsprint. Dat deden de drie schaatssters zelfs in een baanrecord. Na afloop van het weekend was Kok tevreden, maar ook haar fans konden dus regelmatig juichen. Na afloop kon ze twee van haar grootste supporters nog even ontmoeten.

'Grootste fans'

Team NL-host Rob Kemps, Snollebollekes, was ook aanwezig bij de World Cup schaatsen in Thialf en zag daar op de tribune twee kinderen met een groot bord waarop stond: 'Femke mijn held'. Tijdens de teamsprint bleef hij bij de juichende fans staan en vertelde hij ze dat ze Kok een handje mochten geven na de race. Kemps maakte zijn belofte vervolgens waar en nam de kinderen mee backstage om daar een ontmoeting met de topschaatsster.

"Ik was op zoek naar jouw allergrootste fans en ik had ze eigenlijk binnen twee minuten al gevonden", vertelde de host tegen Kok toen hij met de twee kinderen naar hem toekwam na de teamsprint. De schaatsster vertelde gelijk hoe lief ze het vond dat de kinderen haar kwamen supporten en dat ze het gejuich zelfs heeft gehoord toen ze op het ijs stond. Ook mochten de kinderen nog op de foto met Kok en kreeg ze een knuffel die ze mee hadden genomen. De schaatsster gaf vervolgens zelf ook een mooi cadeau aan haar fans.

Leeuwtje

Kok beloofde de kinderen dat ze de knuffelleeuw, die alle winnaars van een medaille op het podium in Thialf krijgen, mochten hebben. De topschaatsster kwam na haar huldiging de belofte na en verraste de kinderen met de knuffel. De kinderen lieten ook nog weten dat Kok 'hun grootste held is'.

