De Nederlandse teamsprint is ook in een andere samenstelling goud waard. Regerend wereldkampioenen Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting maakten tijdens de World Cup in Heerenveen plaats voor Femke Kok, Marrit Fledderus en Anna Boersma en dat was met succes. Het nieuwe drietal reed een nieuw baanrecord.

Kok reed opvallend als derde in de sprinttrein. Zij moest dus de meeste rondjes volhouden, terwijl zij gespecialiseerd is op de kortste sprintafstand 500 meter. Toch nam ze als laatste wagonnetje de verantwoordelijkheid om scherp te finishen. Volgens de schaatscommentatoren bij de NOS deed Kok dat om zich voor te bereiden op de 1500 meter die ze tijdens het OKT wil rijden.

Nieuw baanrecord

Ze liet zien dat ze het perfect kon en pakte na de wissel met vriendin Fledderus het goud én het baanrecord in Thialf. Ze scherpte de beste tijd ooit in Heerenveen aan tot 1.25,18 en Kok was daar heel blij mee. Ze kwam juichend over de streep, vooral ook omdat ze tijdens de race zag dat concurrent Polen hun voorsprong op Nederland zag verdampen en veranderen in een dikke achterstand.

Grote afstand

Nederland was bijna een seconde (0,87) sneller dan nummer 2 Canada. Polen werd op 1,47 seconden derde. De Zuid-Koreaanse vrouwen werden gediskwalificeerd omdat een van de drie sprintsters al snel viel. De Verenigde Staten stelden teleur met een matige rit op plek 4.

Regerend wereldkampioen

Op de WK afstanden in Hamar pakte Nederland de wereldtitel op de teamsprint. Leerdam, Schulting en Daleman zorgden toen voor het Nederlandse goud. Op de Olympische Winterspelen wordt het onderdeel niet verreden.

