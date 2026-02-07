Jutta Leerdam en haar schoonmoeder Pam Stepnick lijken een prima band te hebben. De twee zijn regelmatig samen te zien op de socials van de topschaatsster en die van de moeder van Jake Paul. Stepnick vertelt zelf openhartig hoe blij ze is dat de Westlandse nu onderdeel is van haar familie.

Leerdam en Paul kregen in 2023 een relatie en ruim twee jaar later vroeg hij haar op bijzonder romantische wijze ten huwelijk. Tot grote vreugde van Stepnick, zo vertelt ze in haar onlangs verschenen boek. “Ik kon niet trotser zijn om haar in onze wilde familie te verwelkomen.”

“Jutta groeide op in Nederland en is een wereldkampioen schaatsen die ook uitkomt op de Olympische Spelen”, legt Stepnick uit. “Ze is zo anders dan sommige vrouwen met wie Jake in het verleden is uitgegaan - ze is een atleet en is in staat om mijn familie vriendelijk op onze onzin te wijzen. Telkens wanneer ze iets direct tegen onze familie zegt, wil ik haar een staande ovatie geven. Ik bewonder haar oprechtheid en kracht.”

Op pad met ex-vriendin

De 29-jarige Paul is door de jaren heen met nogal wat vrouwen in verband gebracht. Vaak waren het modellen, actrices of influencers. Tana Mongeau werd in 2019 'voor de grap' ten huwelijk gevraagd door de Amerikaan. Een echt huwelijk kwam er nooit. Ook Abby Wetherington wordt tot zijn exen gerekend. Het Amerikaanse model dook in het verleden samen met Leerdam en Stepnick op.

Logan Paul

Stepnicks andere zoon Logan is getrouwd met het Deense fotomodel Nina Agdal. Ook zij staat er goed op bij haar schoonmoeder. “Nina is ook extreem competitief en ambitieus. Ze past perfect in onze familie. Ik kon niet trotser op haar zijn.”

“In het verleden zagen Logan en Jake relaties met vriendinnen denk ik als transactioneel of tijdelijk. Zowel Nina als Jutta gaan hier tegenin. In zowel hun professionele als persoonlijke leven eisen deze vrouwen respect, zijn ze pijlers van kracht en zijn het echt 'badasses'. Ik zal er altijd zijn voor mijn zonen, maar ik ben dankbaar dat ze sterke partners hebben gekozen om hen te ondersteunen en scherp te houden…”

Huwelijksaanzoek

Leerdam en Paul kennen elkaar sinds 2023 en zijn sinds vorig jaar verloofd. De Amerikaan vroeg zijn Nederlandse geliefde op bijzondere wijze ten huwelijk en uiteraard was zijn moeder daarbij. Stepnick vertelt er graag in detail over: "Het was hartverwarmend hoe mijn zoon, deze Hulk van een mens, in een totale romanticus veranderde door de juiste vrouw.”

Olympische Spelen

Leerdam komt de komende weken twee keer in actie op Olympische Spelen van Milaan. De Westlandse staat maandag aan de start van de 1000 meter, 15 februari is de 500 meter aan de beurt. De meervoudig wereldkampioene aast op haar eerste gouden olympische plak. Wel veroverde ze al het zilver op de 1000 meter, vier jaar geleden.