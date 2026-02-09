Pam Stepnick, de schoonmoeder van Jutta Leerdam, is gearriveerd in Milaan om de schaatsster te steunen in haar strijd om olympisch goud op de 1000 meter. Ze poseerde samen met de familie van de Nederlandse en deelde een liefdevolle boodschap.

Leerdam is sinds 2023 samen met Jake Paul en de twee verloofden zich in maart 2025. Ze is al helemaal opgenomen in de familie Paul en speelde bijvoorbeeld ook een grote rol in de realityserie van het Amerikaanse gezin: Paul American.

Haar schoonmoeder leeft dan ook enorm mee met de topschaatsster, die haar grote droom wil waarmaken in Milaan: olympisch goud op de 1000 meter. Dan zal ze haar rivale Miho Takagi moeten verslaan. Vier jaar geleden pakte ze het zilver achter de Japanse. Ook de Nederlandse Femke Kok is kanshebber voor de titel.

'We houden van je'

Haar geliefden zitten maandag op de tribune om Leerdam aan te moedigen. Stepnick deelde een aantal beelden via Instagram. Ze poseerde met de zussen van de schaatsster, Beaudine en Merel. "Met de meiden. We houden van je", schreef ze daarbij. Ook deelde ze een foto met de ouders van Jutta. Moeder Monique en vader Ruud zijn ook aanwezig in de olympische schaatshal.

Irritatie na reis naar Milaan

Voor Stepnick verliep de reis naar Milaan niet zo soepel. Ze deelde haar irritatie op sociale media. Er waren volgens haar technische problemen geweest en gedoe met het personeel. De vertraging liep zover op dat er zelfs passagiers boos zouden zijn uitgestapt. "Ik ben veilig in Milaan aangekomen! Eindelijk", deelde ze gefrustreerd na een lange reis. "Ik ben negen uur te laat en mijn bagage is beschadigd..."