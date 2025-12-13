De 1000 meter op de World Cup in Hamar heeft zaterdag voor sensatie gezorgd. Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz reed het baanrecord van Joep Wennemars uit de boeken. Kjeld Nuis was na een valse start vol ongeloof.

Nuis begon met een valse start, de herstart leek opnieuw vals door een kleine beweging voor het startschot. Maar de Nederlander mocht toch zijn rit uitrijden. Dat deed hij met succes. Nuis zette een knappe tijd neer van 1:08.25, slechts twee tienden boven het baanrecord van Joep Wennemars. De 36-jarige was vol ongeloof na zijn rit en dacht ver te kunnen komen met zijn tijd.

Het was echter niet genoeg voor de winst. De Poolse Damian Zurek reed namelijk nog sneller en verbrak het baanrecord met zijn tijd van 1:08.21. Daarna was het nog de beurt aan titanen Jordan Stolz en Jenning de Boo. De Amerikaan ging uiteindelijk met het baanrecord en de winst aan de haal met 1:07.64.

Nuis kwam nog wel op het podium met zijn derde plek. De Boo werd vierde met zijn tijd van 1:08.28.

