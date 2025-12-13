De eerste dag van de World Cup in het Noorse Hamar zit er op en over de schaatsvrijdag wordt nog wel even nagepraat. Suzanne Schulting kwam hard en vervelend ten val en deed dat nadat de start van de 500 meter lang werd uitgesteld. Er waren problemen met het startpistool, wat zorgde voor een chaotisch begin. En wie de geschiedenis van Hamar kent, weet dat zoiets daar wel vaker voorkomt.

In Hamar werd geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen van 1994, reden Nederlanders naar grootse successen en wonnen schaatsiconen prachtige titels. Maar noem de ijsbaan Vikingskipet (het Vikingschip) bij naam en niet alle ervaringen zijn even positief.

Het haperende startpistool tijdens de World Cup is namelijk geen incident. Deze eeuw was een race in Hamar al vaker het middelpunt van een chaotische rel, met meermaals Nederlanders in de hoofdrol.

Pistool zorgt voor chaos in 2006

In 2006 was het startpistool ook de boosdoener tijdens het EK allround. De Nederlanders Gianni Romme en Jochem Uytdehaage moesten de start van de 500 meter vier keer overdoen omdat het pistool maar bleef haperen. Toen de start eindelijk wél goed ging, was Romme zo slecht weg dat zijn toernooi na de eerste meters al was verknald. En misschien nog wel erger: de Pool Konrad Niedzwiedzki had even later wél een valse start, maar werd door de problemen niet teruggeschoten.

Bekijk hier de beelden van de startproblemen bij Romme en Uytdehaage

Nog meer ellende

De ellende tijdens dat toernooi was echter nog niet voorbij, want de 5000 meter werd vanwege een falende koelinstallatie uitgesteld. Daardoor werden er op zondag liefst drie afstanden verreden bij de mannen. Eind goed al goed? Nee. Uytdehaage was wederom een hoofdrolspeler tijdens een merkwaardig incident, want bij de 1500 meter kwam hij ten val omdat Carl Verheijen, die de rit voor hem startte, tegen hem aan botste.

Frustratie bij Rintje Ritsma

Ook in 2000 en 2009 was er frustratie in Hamar. Aan het begin van deze eeuw werd Rintje Ritsma Europees kampioen allround, maar was hij na afloop vooral boos. Waarom? De Noren hadden tijdens zijn laatste rit de deur van de schaatshal open gezet. Daardoor had De Beer van Lemmer last van tegenwind.

Negen jaar later was Sven Kramer 'getergd' omdat het ijs plots gerepareerd moet worden, vlak voor zijn eerste rit op de WK allround. Dat duurde vreselijk lang en de gefrustreerde Kramer wist zeker dat de Noren langer de tijd namen om hem ten koste van zijn Noorse concurrent Havard Bokko te dwarsbomen. "Ik had er zo de smoor in van die ijsreparatie", vertelde hij naderhand aan de NOS.

Boze Sven Kramer

Dat bleek later wel tijdens de 5000 meter. Kramer reed een fenomenale tijd en stak zijn vingertje op naar het Noorse publiek om hen het zwijgen op te leggen.

Hopelijk blijven de zaterdag en zondag van de World Cup gevrijwaard van incidenten. Check hieronder het schema voor het restant van het schaatsweekend, met veel Nederlanders die in actie komen.

