De tweede dag van de World Cup in Hamar zit erop. De Nederlandse topschaatsers kregen flinke concurrentie vanuit het buitenland en er werden zelfs twee baanrecords verbroken bij de mannen. Marijke Groenewoud bemachtigde zaterdag het enige goud voor Nederland. Bekijk hier alle uitslagen.

De wereldbeker in Vikingskipet (het Vikingschip) is er eentje die anders is dan de drie voorgaande in Salt Lake City, Calgary en Heerenveen qua deelnemersveld. Met name bij de vrouwen ontbreken de nodige Nederlandse wereldtoppers. Zo zijn Joy Beune en Jutta Leerdam er niet bij. Vrijdag was de openingsdag in Noorwegen, lees hieronder er alles over terug:

Nederlands onderonsje Femke Kok

Olympisch kampioene Miho Takagi ging er op de 1000 meter met de winst vandoor. Zij was Nederlandse toppers Femke Kok en Marrit Fledderus te snel af. Leerdam ontbrak op haar favoriete afstand.

1000 meter vrouwen

Baanrecord Jordan Stolz

Na de vrouwen was het de beurt aan de mannen op de 1000 meter. Kjeld Nuis was al snel aan de beurt, in rit 3. Hij reed een sterke tijd, maar de Poolse Damian Zurek en Amerikaans fenomeen Jordan Stolz waren nóg sneller.

Startlijst 1000 meter mannen

Geen Joy Beune

De winnares van de laatste 3000 meter op een World Cup ontbrak. Joy Beune heeft voor een andere route gekozen richting het olympisch kwalificatietoernooi, dat tussen Kerstmis en oud & nieuw wordt gehouden. Marijke Groenewoud pakte het goud met een mooie tijd van 4:00.95.

3000 meter vrouwen

Sven Kramer uit de boeken op 5000 meter

De middag werd afgesloten met de 5000 meter. Daarin stelde Beau Snellink nipt een plek veilig voor Nederland op de Olympische Spelen. De Tsjechische Metodej Jilek ging er met de winst vandoor. Hij reed het baanrecord van Sven Kramer in Hamar aan flarden.

5000 meter mannen

