Kjeld Nuis staat voor een bijzondere race op de Winterspelen: de 36-jarige verschijnt donderdag aan de start van de 1500 meter en dat wordt zijn laatste olympische race. De drievoudig olympisch kampioen merkt dat hij wat emotioneler toewerkt naar de wedstrijd. "Dat vind ik wel moeilijk."

"Ik ben wel echt gespannen", geeft hij de dag voor de 1500 meter toe aan Sportnieuws.nl. "Maar dat is ook nodig. Ik kan ook niet als een flierefluiter rondlopen en hopen dat het mijn kant op valt." Op de 1500 meter won Nuis in 2018 en 2022 de olympische titel en de ervaren Nederlander hoopt daar nog een medialle aan toe te voegen. Al weet hij dat de concurrentie moordend is, met Jordan Stolz als absolute topfavoriet.

Concurrentie genoeg voor Kjeld Nuis

Maar er zijn meer medaillekandidaten. "Dan heb je Zhongyan Ning, Joep Wennemars, Peder Kongshaug, Sander Eitrem. Metodej Jilek, Vladimir Semirunniy, Finn Sonnekalb." En dan heeft titelverdediger Nuis zichzelf nog niet eens genoemd.

Waar hij wel geen geheim van maakte is het feit dat het zijn laatste olympische race wordt. "Dat vind ik wel moeilijk", geeft hij toe. Voorafgaand aan de 1000 meter speelde dat nog niet zo, maar nu is Nuis in een wat meer sentimentele bui. "Al die herinneringen schieten door je kop. Gisteren wilde ik een postje maken en toen ben ik halverwege gekapt omdat ik voelde dat ik er emotioneel van werd. Zo ken ik mezelf niet." Om er tot hilariteit van de journalisten aan toe te voegen. "Nou, ik ken mezelf wel zo. Maar ik zou niet janken om iets wat ik zelf zou schrijven."

Kjeld Nuis wijst droomrit aan

Op het moment dat Nuis bij Sportnieuws.nl verscheen was de loting nog niet bekend. De Nederlander heeft wel een droomrit in zijn hoofd. "De buitenbaan (starten, red.) tegen Ning, hij is facking goed. Niet normaal." En waarom wil hij zo graag tegen de Chinees? "Omdat hij heel hard start, hij heeft een beetje dezelfde manier van rijden. Met Ning kun je echt tot aan de laatste meters battelen als je een goede rit hebt."

Of het genoeg is voor eremetaal, dat weten we donderdag aan het begin van de avond. Maar het goud, dat heeft Nuis door de aanwezigheid van Stolz wel uit zijn hoofd gezet. "Dan moet hij echt een fout maken." Die kans acht hij vrijwel uitgesloten. "Iedereen is hier op zijn toppen van zijn kunnen, mensen gaan hier echt geen miskleunen maken. Zeker hij niet."