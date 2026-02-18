Sandrine Tas heeft een dag voor de start van de 1500 meter besloten de race toch aan zich voorbij te laten gaan. De Belgische wil zich focussen op de massastart, waar ze een grotere kans heeft op eremetaal. De afmelding is vooral een hard gelag voor Joy Beune, die alles over zou hebben om toch op haar favoriete afstand in actie te komen.

Tas zou in eerste instantie sowieso niet in actie komen op de schaatsmijl, maar kreeg daar op maandag nieuws over te horen. Via de reservelijst mocht ze plots alsnog deelnemen aan de de 1500 meter. Na daar kort over te hebben nagedacht, heeft de Vlaamse besloten om de laatste individuele afstand alsnog te laten schieten.

Vierde plek

Tas kreeg deze Olympische Spelen al een harde klap te verwerken. Op de 5000 meter kwam ze net te kort voor een bronzen plak. Slechts dertien honderdsten had de atlete uit Oostende achterstand op de bronzen medaillewinnares Ragne Wiklund. Het leidde tot een emotionele Tas na afloop van de race.

Eerder kwam de 30-jarige schaatster ook al in actie op de 3000 meter, waar ze tot plek zeven kwam. Op de ploegenachtervolging werd ze namens België zesde. Om ook nog de 1500 meter te rijden, waar ze niet tot de kanshebbers zou horen, zou iets te veel worden met het oog op haar favoriete onderdeel. Tas wil zich namelijk volledig focussen op de massastart.

Joy Beune

Daardoor besloot ze om zich alsnog terug te trekken voor de 1500 meter. Vooral voor Joy Beune is dat een moeilijke beslissing om te lezen. De Nederlandse regerend wereldkampioen op de 1500 meter verprutste haar OKT door bijna onderuit te gaan. Daardoor kon er een streep door haar deelname op de schaatsmijl, tot grote onvrede van schaatsminnend Nederland.

Naast Tas staat ook Beune op de reservelijst, maar zij kan de plek van de West-Vlaamse niet zo maar innemen. De regelgeving schrijven dat er per land maximaal drie rijders mogen deelnemen aan één specifieke afstand. Namens Nederland zijn dat al Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud. Tenzij één van die drie noodgedwongen af moet haken of besluit zich terug te trekken, kan Beune niet in actie komen. Daarmee zitten haar Olympische Spelen er na de zilveren ploegenachtervolging dus zo goed als zeker op.

Wielrennen

Voor Tas wordt de massastart naar alle waarschijnlijkheid één van haar laatste kunstjes als professioneel schaatster. De Belgische maakte na de teleurstellende 5000 meter namelijk bekend te switchen naar een andere sport. Na dit schaatsseizoen kiest Tas ervoor om zich twee jaar te richten op een carrière als professioneel wielrenster. Dat gaat ze doen bij de Belgische formatie Lotto-Intermarché, waarvoor ze begin april zal starten in een van de Ardennenklassiekers.