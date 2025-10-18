Schaatsster Xandra Velzeboer heeft al haar tweede medaille bemachtigd bij de World Tour shorttrack in Motreal. Ze is haar seizoen uitstekend begonnen en dat belooft veel goeds richting de Winterspelen.

Velzeboer heeft bij de tweede wedstrijd van de World Tour in Montreal de bronzen medaille behaald op de 1000 meter. Ze moest in de A-finale de Canadese Courtney Sarault (goud) en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong (zilver) voor zich dulden.

Velzeboer won een week geleden nog goud op de 500 meter en zilver op de gemengde aflossing. In die finale hield ze de Canadese Kim Boutin knap achter zich, ondanks een lastige startpositie. De zege bevestigt haar status als topfavoriet richting de Olympische Spelen van Milaan in 2026. Bondscoach Niels Kerstholt is ook onder de indruk en noemde Velzeboer de 'koningin'.

Jens van 't Wout

Jens van 't Wout zag zijn eerste kans om een medaille te pakken mislukken. De Nederlandse troef liep door een valse start in de A-finale van de 500 meter tegen een diskwalificatie aan.

Van 't Wout kan zich individueel nog revancheren op de 1500 meter. De Europees kampioen op 500 en 1500 meter ontbrak een week geleden op de twee finaledagen van de eerste World Tour in het Canadese Montreal. Hij was toen geveld door ziekte.

"Het is heel zuur voor Jens dat hij er niet bij kon zijn, maar ik voel veel vertrouwen in dit team", zei Velzeboer daar vervolgens over. "Iedereen reed sterk, en dat geeft een goed gevoel voor de rest van het seizoen."