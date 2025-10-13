Xandra Velzeboer heeft haar status als sprintkoningin meteen waargemaakt. De regerend wereldkampioene op de 500 meter begon het nieuwe shorttrackseizoen met een overtuigende zege tijdens de World Tour in Montréal. En daarmee zette ze direct de toon voor de rest van het seizoen.

"Het is fijn om met winst te beginnen", zei Velzeboer na afloop tegenover Schaatsen.nl. In de finale hield ze de Canadese Kim Boutin knap achter zich, ondanks een lastige startpositie. "Ik merkte dat zij er een tactisch spel van wilde maken en zich inhield. Ik bleef rustig en creëerde ruimte voor een inhaalactie. Zo’n spelletje maakt de 500 meter leuker, zeker als het goed uitpakt."

Bevestiging van haar status als koningin van de sprint

De zege bevestigt haar status als topfavoriet richting de Olympische Spelen van Milaan in 2026. Bondscoach Niels Kerstholt was onder de indruk. "Xandra laat zien dat zij de koningin op de 500 meter is en het makkelijkst een inhaalactie op hoge snelheid maakt."

Ook met de gemengde relayploeg stond Velzeboer op het podium. Zonder de zieke Jens van ’t Wout greep Nederland het zilver, al ging het goud in de laatste bocht verloren. "Het is heel zuur voor Jens dat hij er niet bij kon zijn, maar ik voel veel vertrouwen in dit team", zei Velzeboer. "Iedereen reed sterk, en dat geeft een goed gevoel voor de rest van het seizoen."

Valpartij gooit roet in het eten

Toch liep niet alles vlekkeloos. Op de 1500 meter greep Velzeboer net naast de A-finale na een incident in haar halve finale. "Twee rijdsters gingen onderuit precies toen ik buitenom kwam. Ik kon gelukkig blijven staan, maar verloor te veel snelheid", stelde ze. In de B-finale liet ze zien dat de vorm desondanks goed is. "Ik ben blij dat ik goede dingen kon laten zien."

Bondscoach Kerstholt zag veel om op voort te bouwen. "De snelheid is er in de groep, maar op de 1000 meter moeten we nog constanter zijn. Daar ligt de focus de komende weken", blikt hij vooruit.

Velzeboer tevreden met basis voor nieuw seizoen

Met de eerste World Tour achter de rug weet Velzeboer waar ze staat en waar het nog beter kan. "Het is mooi om weer tegen sterke vrouwen als Courtney Sarault en Corinne Stoddard te rijden", klinkt ze. "Zij rijden sterk, maar ik voel dat ik een goede basis heb gelegd. Ik ben blij met mijn start van de winter." De toon is in ieder geval gezet. Met twee medailles geeft ze een duidelijke boodschap af haar concurrentie.