Het wordt een emotioneel seizoen voor shorttrackers Melle van 't Wout en zijn broertje Jens. De 25-jarige Melle staat voor zijn rentree in de World Tour sinds 2023. Hij heeft een zware tijd achter de rug en dat leidde tot tranen bij zijn ruim anderhalf jaar jongere broertje.

Melle moest zich terugvechten na veel fysiek leed. Hij kreeg te maken met een zware rug- en knieblessure en tussendoor kneusde hij ook nog zijn ribben. Ondertussen blonk Jens uit op het ijs. Komend seizoen hopen ze samen te kunnen schitteren, met mogelijk als hoogtepunt de Winterspelen in Milaan.

Melle bewees zich afgelopen maand weer voor de Nederlandse kernploeg. Tijdens het Dutch Open reed hij achter zijn broer naar een tweede plaats op de 500 meter. Er volgde veel ontlading. "Ikzelf was in eerste instantie niet écht emotioneel, maar wel superblij dat ik tweede werd", zegt Melle in gesprek met De Telegraaf. "Aanvankelijk had ik het goed onder controle, maar ik hoorde Jens al snikken."

Huilen

"Die brak en ik dacht: als ik nu naar hem kijk, komen de tranen bij mij ook. Ik ontkwam er natuurlijk niet aan en toen stonden we daar samen te huilen. Ik weet niet hoe het is om olympisch kampioen te worden, maar dat was een van de beste dagen van mijn leven", aldus Melle.

De broers kunnen zich aan elkaar optrekken. "Alleen al de aanwezigheid van Melle maakt mij een stuk beter", legt Jens uit. Het is puur dat gevoel van alles samen doen en delen, waardoor je je veel sterker voelt."

Winterspelen met vriendinnen

Het ultieme doel is om samen te schitteren op de Spelen in februari. Nog mooier zou het zijn as ook hun vriendinnen, Selma Poutsma (vriendin Melle) en Zoë Deltrap (vriendin Jens), erbij zijn. "Als ik eerlijk ben, is vanaf nu alles voor mij een bonus”, aluds Melle. "Maar natuurlijk is de droom er volop om met z’n allen de Spelen te halen. Als ik dan met Jens op de 500 meter of de relay in de finale sta, zou dat mijn stoutste dromen overtreffen."