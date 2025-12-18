Sjinkie Knegt was woensdagavond aanwezig bij het Sportgala en verscheen daar met zijn nieuwe vriendin. Dat deed de shorttracker nadat hij onlangs verrassend nieuws naar buiten had gebracht.

Knegt zag op het Sportgala onder meer hoe Harrie Lavreysen en Jessica Schilder werden verkozen tot Sportman en -vrouw van het jaar. Er waren nagenoeg geen schaatsers of shorttrackers genomineerd voor de prijzen.

De Schicht uit Bantega kwam onlangs met verrassend nieuws naar buiten: hij stopt voor de Olympische Spelen als shorttracker. Door zijn blessure is een nieuwe deelname aan de Winterspelen niet meer realistisch. Dat leverde veel reacties op, zo vertelde hij op het gala aan Sportnieuws.nl. "Ontzettend goeie reacties en lovende woorden. Daar kan ik alleen maar tevreden op terugkijken. Dat was wel hartverwarmend."

Eindelijk 'officieel'

De 36-jarige Knegt schitterde op de rode loper bij het gala, samen met zijn nieuwe vriendin Jasmine Jackson. Eind september meldde Story al iets over een relatie met de onbekende Nederlander, maar dit was de eerste keer dat zij samen op de foto werden gezet. Het koppel was bijvoorbeeld ook nog niet Insta Official.

Knegt had tot 2022 een relatie met Fenna, met wie hij ook twee kinderen heeft. Aan het einde van dat jaar maakte hij bekend een relatie te hebben met naaktmodel Chantal van Dungen. Zij kregen in 2023 een zoon: Joah. Maar inmiddels zijn zijn uit elkaar. "De zorg over ons kind hebben we verdeeld, dat gaat in principe prima", zei Knegt daarover tegen Story. "Maar daar wil ik verder niet op ingaan."

Via via

Nu zijn Knegt en Jackson dus een koppel. Ook daar wil de viervoudig wereldkampioen en twaalfvoudig Europees kampioen shorttrack weinig over kwijt: "We hebben elkaar via via in Heerenveen leren kennen."