Sjinkie Knegt kondigde afgelopen zondag aan zijn schaatsen aan de wilgen te hangen. Volgens schaatsgrootheid Marianne Timmer verliest Nederland een van haar grootste sporthelden door Knegts afscheid. "Die jongen heeft zoveel meegemaakt."

In de rubriek De Applausmeter van de podcast Sportniews.nl Dromen van Goud maakte Timmer een uitstapje naar een andere sport, namelijk het shorttrack. De schaatsgrootheid stond stil bij het afscheid van Knegt.

Emoties

De emoties liepen hoog op bij Timmer toen ze het nieuws vernam dat een van Nederlands beste shorttrackers aankondigde te stoppen. "Toen ik naar zijn interview keek, voelde ik echt met hem mee", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Ik voelde die emoties ook bij mezelf opkomen. Die jongen heeft zoveel betekend in het traject om shorttrack op de kaart te zetten."

Zo werd de 36-jarige Knegt eenmal wereldkampieon shorttrack en won hij een bronzen en zilveren olympische medaille. Naast zijn sportieve prestaties maakte Knegt ook veel andere dingen mee tijdens zijn loopbaan, zag ook Timmer. "Die jongen heeft zoveel meegemaakt. Hij heeft Lara van Ruijven (shorttrackster die op jonge leeftijd plotseling overleed aan een auto-immuunziekte, red.) weggebracht met zijn teamgenoten. Hij heeft die brandwonden gehad (hij raakte zwaargewond bij het aansteken van een kachel thuis, red.). Daarnaast heeft hij zoveel mooie dingen gedaan voor de sport."

'Zijn echte liefde gaat hij nu verlaten'

Knegt hakte uiteindelijk de knoop door om te stoppen wegens een lang aanhoudende blessure aan zijn bil. Een groot gemis in de schaatswereld volgens Timmer. "We mochten graag naar hem kijken. Ook luisterden we naar zijn authentieke commentaren." De 51-jarige oud-topschaatsster is ervan overtuigd dat het een lastige keuze was voor Knegt, zeker omdat hij het doel had om tijdens de Olympische Spelen in Milaan nog één keer te knallen. "Zijn echte liefde gaat hij nu verlaten. Dat is echt lastig."

Lindsey Vonn

Wie wel opgaat voor haar laatste kunstje op de Spelen in Italië is skiester Lindsey Vonn. Zij won sinds 2018 weer een wereldbeker wedstrijd afdaling. De 41-jarige Amerikaanse was een tijdje gestopt, maar was afgelopen weekend weer eens de beste van de wereld.

Een prestatie waar Timmer zeer van onder de indruk was. "Ik heb met veel verwondering gekeken naar Lindsey Vonn. Zij heeft mega veel zware blessures overwonnen, is een tijdje gestopt geweest, en heeft toch weer het topsportleven opgepakt. Die ga ik zeker volgen in Milaan."

