Sjinkie Knegt (36) is per direct gestopt met shorttrack op profniveau. Maandag zat de Fries in de talkshow van Eva Jinek om zijn besluit toe te lichten.

Het gesprek begon met hoe heerlijk zijn sport is. "De g-krachten die op je benen komen, dat is fantastisch.", legt hij uit. Maar al snel gaat het over zijn afscheid.

"Ik wist wel dat ik ging stoppen na dit seizoen. Het is zuur dat ik in mijn laatse seizoen een blessure heb opgelopen. In 18 jaar is dat niet gebeurd. Dat het zo moet eindigen is zuur. Het zou fantastisch zijn als mijn afscheid bij de Olympische Winterspelen had kunnen gebeuren. En dan een medaille pakken met de relay. Dat is driemaal mislukt. Maar ik heb er nu vrede mee dat het zo gaat."

Trots

Shorttrackevenementen zijn nu in Nederland in no time uitverkocht, stelt Jinek. "Toen wij begonnen kwam er niemand", beaamt Knegt. "Nu zitten de stadions vol en staat iedereen op de banken als we winnen. Als ik terugkijk ben ik daar zeker trots op."

Knegt kon wedstrijden winnen door bij de finish nog snel handig zijn voet naar voren te steken. Over zijn befaamde telescoopbeen zegt hij: "Eigenlijk begint het al een halve ronde ervoor. Je probeert met meer snelheid de laatste bocht in te gaan en degene voor je als springplank te gebruiken. Het gaat om timing en dat kun je niet echt oefenen. Dat heb je of heb je niet."

Middelvinger

Een befaamd moment in zijn loopbaan is dat hij na een nederlaag tegen Viktor Ahn zijn middelvinger opstak naar de Zuid-Koreaan, die later voor Rusland ging schaatsen. "Dat had ik beter niet kunnen doen achteraf", zegt hij. "Bondscoach Jeroen Otter zei dat het niet handig was. Maar negatieve publiciteit is ook publiciteit. Dat mocht ik niet verder vertellen trouwens."

Carrière van Sjinkie Knegt

De 36-jarige Knegt heeft al langere tijd last van een bilblessure en plaatsing voor de komende Olympische Spelen in Milaan zit er daardoor niet in. Knegt won bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji een bronzen medaille op de 1000 meter. Dat was voor Nederland de eerste olympische medaille in het shorttrack. Op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang behaalde hij de zilveren medaille op de 1500 meter. De schaatser uit het Friese Bantega bemachtigde in zijn carrière ook vijf wereldtitels. In totaal won Knegt 37 medailles op EK's, WK's en Olympische Spelen.

De shorttracker kende ook grote fysieke tegenslag. Bij het aansteken van een houtkachel liep Knegt in januari 2019 ernstige brandwonden op. Na een lange revalidatie kwam hij er bovenop en maakte ook weer zijn rentree in de topsport, met onder meer deelname aan de Olympische Spelen van Beijing in 2022.

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.