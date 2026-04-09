Joy Beune en Kjeld Nuis nemen het er van nu het schaatsseizoen achter de rug is. Het schaatskoppel is al voor de tweede keer in korte tijd op skivakantie. En dat hakt er best wel in bij de topschaatsster...

Beune en Nuis vlogen ook het afgelopen seizoen weer de hele wereld over. Ze wisten zich allebei te plaatsen voor de World Cups, die in Noord-Amerika en Europa werden gehouden. Maar het absolute piekmoment lag op de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar debuteerde Beune en deed Nuis voor de derde - en hoogstwaarschijnlijk laatste - keer mee.

Het werd een toernooi om nooit meer te vergeten voor de 36-jarige schaatsveteraan. Hij pakte brons op de 1500 meter na een waanzinnige strijd met de Chinees Zhongyan Zing, die goud won. Grote favoriet Jordan Stolz werkte zich in de slotrit nog tussen de twee. Voor Beune werd het zilver op de ploegenachtervolging, waar ze teleurstelde op haar enige individuele afstand, de 3000 meter.

Twee keer op skivakantie

Beune deed vervolgens ook nog mee aan de WK allround in eigen land, waar ze titelverdedigster was. Een nieuwe wereldtitel kwam er niet; ze eindigde op de hatelijke vierde plaats net buiten het podium. Daarna ging ze met Nuis op vakantie naar Oostenrijk voor een heerlijke wintersport. Heerlijk met z'n tweetjes. Eind maart kwamen ze weer thuis.

Maar lang in Nederland bleef het schaatskoppel niet. Ze gingen opnieuw naar de Oostenrijkse Alpen op skivakantie. Ditmaal met de (schoon)ouders in het oord Sankt Anton in Tirol. Voor Nuis was het goed dat zijn moeder er bij was, zij voorzag hem van de nodige zonnebrandcrème.

Nieuwe trip hakt er in bij Beune

Waar de families in het dal genoten van een overheerlijk zonnetje, konden ze op de witte toppen de hoge snelheden weer aan tikken. Toen Beune en Nuis even aan het uitrusten waren, dommelde de topschaatsster in slaap op de schouder van haar vriend. Nuis filmde het gareel en deelde de beelden op Instagram. Terwijl hij genoot van het adembenemende uitzicht, deed Beune een dutje.