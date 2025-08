Shani Davis is een van de allergrootsten in de schaatssport. Niet zoveel mannen zijn zowel wereldkampioen sprint alsook wereldkampioen allround geworden. Bij zo'n legende wil je als talent natuurlijk in de leer. En een Nederlandse schaatser heeft dat voor elkaar gekregen.

Roel Regts (19) uit Nij Beets zit inmiddels in de Verenigde Staten. Hij mag een maandje trainen met de wereldkampioen allround van 2005 en 2006, die ook wereldkampioen sprint werd, in 2009 en tweemaal olympisch kampioen is op de 1000 emter (2006 en 2010). De schaatser van Gewest Fryslân kwam via via in contact met Davis.

'Geen fan van Shani Davis'

Tegenover Schaatsen.nl legt Regts het uit: "Via mijn materiaalman, Brian Boelen. Hij is een vriend die me met mijn schaatsen helpt, en hij heeft contact met Shani. Een keer kwam mijn naam ter sprake, vertelde Brian, waarna ik informeerde of ik niet een paar vragen zou mogen stellen aan Davis."

En zo kreeg hij begin 2025 contact met de Amerikaan, die sinds zijn pensionering enigszins in de luwte schaatstrainer is geworden. "Niet dat ik een fan ben van Shani, ik ben van niemand fan. Hij is wel een schaatser tegen wie ik opkijk", vertelt Regts. "Brian gaf me het nummer van Shani, ik zei begin dit jaar voor de grap dat ik training van hem wilde hebben, en binnen de kortste keren kreeg ik als antwoord dat ik kon langskomen."

Erin Jackson

Regts is de zoon van oud-schaatser Petra Grimbergen en zeilfanaat Henk Regts. Mede daardoor heeft hij aardig wat sportieve connecties in zijn telefoonboekje. "Ik ken een Nederlandse jongen, Luuk, die een connectie heeft in de VS die Erin Jackson kent en mij haar telefoonnummer heeft gestuurd", vertelt hij. Jackson is de regerend olympisch kampioene op de 500 meter.

"Nou, ik belde haar en zei dat ik bij Shani mag trainen. ‘Ik heb een kamer voor je’, reageerde ze. Mooi toch? Zo ga ik in m’n eentje naar de andere kant van de wereld – zo ver ben ik nog nooit van huis geweest – en kan ik dadelijk schaatsen op het snelste ijs dat er is." Jacksons appartement ligt op 2,5 kilometer van de ijsbaan.

Regts werd vorig seizoen bij de NK sprint voor junioren A vijfde in het eindklassement.