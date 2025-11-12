De internationale topschaatsers krijgen een extra bonus voor een topprestatie vanaf dit seizoen. Femke Kok kreeg al een voorproefje, maar grijpt voor nu nog naast het extra geld dat de internationale schaatsunie ISU beschikbaar stelt. De nieuwe regel gaat namelijk pas nu in.

Op wereldrecords rijden stond tot nu toe geen extra beloning, maar daar brengt de ISU per direct verandering in. Die timing is erg fijn voor de topschaatsers uit Nederland en buitenland, want de World Cup begint komend weekend op de razendsnelle baan in Salt Lake City. Daar worden geregeld wereldrecords gereden en die leveren vanaf nu geld en een sieraad op.

Extra geld

Femke Kok kreeg woensdag al de speciaal ontworpen ring die is gemaakt voor het nieuwe plan. Zij reed vorig seizoen op de NK afstanden een gecombineerd wereldrecord op de twee 500 meters die ze reed. Daar zat nog geen premie aan verbonden, maar vanaf nu wel. Schaatsers die het wereldrecord aanscherpen, mogen nu 5000 Amerikaanse dollars (zo'n 4300 euro) verwachten van de ISU.

Ook op teamonderdelen

Per individuele schaatser ligt dat bedrag klaar bij een wereldrecord. Ook op de teamonderdelen ploegenachtervolging en teamsprint krijgt elke deelnemer dat bedrag. De gemengde aflossing, die vorig seizoen namens Nederland veel gereden werd door Angel Daleman en Wesly Dijs, krijgt eenzelfde premie. De ISU keert die ruim 4300 euro ook uit in het shorttrack, waar Nederland ook sterk op is. Bij de jeugd worden alleen de ringen uitgedeeld en dus geen geld bij nieuwe wereldrecords.

Meer prijzengeld

“Dit stond langer gepland, maar moest nog wel officieel worden besloten. Deze premies passen in het nieuwe beleid om atleten beter te ondersteunen. Er wordt ook hard gewerkt aan een voorstel om het prijzengeld voor World Cups en WK’s te verhogen. Daarover nemen we volgend jaar een besluit tijdens het ISU-congres", zegt Douwe de Vries van de ISU tegen schaatsen.nl.

Peder Kongshaug

Die verhoging van het prijzengeld is een veelbesproken onderwerp. De Noor Peder Kongshaug trok aan de bel toen hij het zat was dat de schaatswereld veel geld verdient, maar dat de sporters zelf daar nauwelijks wat van terugzien.