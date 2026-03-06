De eerste dag van de WK sprint in Thialf is achter de rug en Nederland staat er geweldig voor. Femke Kok en Jenning de Boo gaan fier aan de leiding na de eerste 500 en 1000 meter en liggen op koers voor de wereldtitels. Dat zou een bijzondere prestatie voor hun beiden zijn. Check hieronder de stand na dag één.

Het WK sprint en allround duurt van donderdag 5 maart tot en met zondag 8 maart en op de eerste twee dagen is het de beurt aan de sprinters. En die lieten Thialf meermaals ontploffen. Jenning de Boo reed op de 500 meter een baanrecord en was op de 1000 meter ook met afstand de snelste. Hij liet rivaal Jordan Stolz en alle anderen ver achter zich.

Snelste tijd ooit in Thialf

Dat deed Femke Kok bij de vrouwen ook. Ook zij reed de snelste tijd in Thialf ooit op de 500 meter. Daarnaast was ze eveneens oppermachtig op de 1000 meter. Beide schaatsers van Team Reggeborgh doen dus geweldige zaken in het algemeen klassement.

Bij de WK sprint worden er namelijk vier races gereden: twee 500 meters en twee 1000 meters. De schaatser met de laagste eindscore wint het toernooi omdat hij dan ook de vier afstanden in totaal het snelst heeft gereden. Voor Kok en de Boo ziet het er halverwege het toernooi dus rooskleurig uit.

Kok en De Boo in iconisch rijtje?

Het zou bovendien een zeldzame prestatie zijn als ze allebei de WK weten te winnen. Beiden werden überhaupt nog nooit wereldkampioen sprint, maar het komt sowieso zelden voor dat zowel bij de mannen als de vrouwen de titel naar Nederland gaat. Dat was alleen in 2004 (Marianne Timmer en Erben Wennemars) en 2022 (Thomas Krol en Jutta Leerdam) het geval.

Andere kanshebbers voor podium

Ook andere Nederlanders maken kans op het podium. Bij de vrouwen dingen Suzanne Schulting en Marrit Fledderus mee om plaatsen twee en drie. Joep Wennemars kan ook nog een gooi doen naar het podium en wie weet lukt het Janno Botman ook nog om te stunten met een uithaal op een van de laatste twee afstanden.

Check hieronder de tussenstanden na dag 1 van de WK sprint bij de mannen en de vrouwen.

Prijzengeld WK sprint en allround

Voor de top van het klassement wacht er nog een mooie zak aan prijzengeld. De Boo en Kok liggen op koers voor het grootste bedrag. Opvallend is wel dat de winnaars van de WK allround veel meer krijgen dan de sprintkampioenen.