Jutta Leerdam en Jake Paul onthullen geheimpjes over relatie en verloving: 'Tranen in mijn ogen'

Jutta Leerdam en Jake Paul zaten volgens Logan Paul 'als een echt powerkoppel' bij de nieuwe aflevering van de podcast Impaulsive. De Nederlandse topschaatsster en haar Amerikaanse verloofde kregen meteen de volle aandacht bij de opening van de show.

Het gaat na de meest explosieve opening van de podcast van Logan Paul meteen over de verloving en de relatie van Leerdam en Jake. Logan wil dolgraag weten hoeveel Jake betaald heeft voor de enorme verlovingsring die hij aan zijn Jutta gaf. Hij zei er weinig over, maar sneerde wel naar zogeheten kenners. "Jullie zijn slecht in het tellen van het aantal karaat", richtte hij zich tot de camera. Daarna wilde hij alleen kwijt dat hij een bedrag van zeven nullen in dollars heeft betaald.

Jake Paul negeert Jutta Leerdam in 'gekste testament ooit': 'Je moet het accepteren' De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is sinds kort verloofd met Jake Paul, dat kan niemand zijn ontgaan. Toch ziet ze geen rooie cent van Pauls vermogen mocht hij onverhoopt komen te overlijden.

Fysieke aanrakingen

Volgens Leerdam past de ring perfect bij de ketting en oorbellen die ze eerder van Jake kreeg. "Dat is echt jouw liefdestaal", zegt ze vertederd. "Net als fysieke aanrakingen, we zitten altijd aan elkaar", onthult ze. Volgens Logan zit daar meteen een probleem, want de twee hebben een langeafstandsrelatie. "De verloren tijd halen we dubbel en dwars in", verzekert Jake de kijkers terwijl hij Jutta steviger vastpakt.

'Topschaatsster Jutta Leerdam vergooit haar carrière met stoppen na Winterspelen' Jutta Leerdam is dankzij haar sportieve prestaties én haar relatie met Jake Paul regelmatig onderwerp van gesprek. Zo ook na de ontboezeming van haar verloofde over het naderde einde van haar topsportleven. Daarmee vergooit de 26-jarige topschaatsster volgens velen haar carrière.

'Waarom nu?'

Dan komt de vraag van Logan's sidekick Mike Majlak waarom Jake ervoor besloot om uitgerekend nu met zijn aanzoek te komen. "Ze is de liefde van mijn leven en ik weet dat ze zich vanaf nu moet gaan focussen op de Olympische Winterspelen. Dit was de enige mogelijkheid om het te doen, waarbij we er ook nog samen van konden genieten. Ik had de ring al een tijdje en ik was aan het wachten op het juiste moment. Nu viel alles samen."

Jake Paul feliciteert 'gekke gans', Jutta Leerdam trapt ook in 1-aprilgrap: 'Mag ik ook?' Logan Paul, de grote broer van Jake Paul, is op 1 april 30 jaar oud geworden. Een dag met een dubbele betekenis voor de Amerikaanse influencer. Aan de ene kant krijgt hij lieve felicitaties, ook van zijn veelbesproken broertje. Maar die kan het ook niet laten om op de 'grappendag' zijn broer te pesten.

Emotionele Jake Paul

Leerdam zegt eerlijk dat ze een klein beetje rekening hield met een aanzoek, 'maar je weet het nooit'. De grootste verrassing voor haar was dat Paul haar ouders had ingevlogen om onderdeel te zijn van het prachtige moment. Jake geeft toe dat hij nerveus was en die probeerde te verdrinken met twee shotjes whiskey. "Maar die deden niks." Na het moment werd hij emotioneel. "Ik kreeg tranen in mijn ogen."