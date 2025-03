Zo woont wereldkampioen Joep Wennemars: ruim half miljoen betaald, op loopafstand van schaatstempel

Joep Wennemars stond dit weekend vol in de spotlights door zijn verrassende gouden medaille op de 1000 meter bij de WK afstanden. Die prijs pakte hij na uren en uren van hard werken in Thialf. Wennemars heeft inmiddels ook een woning in Heerenveen, op korte afstand van de schaatshal, gekocht.

Bekende Buren schrijft dat Wennemars een twee-onder-één-kapwoning heeft gekocht in Heerenveen. Daar betaalde hij zo'n 507.500 euro voor, ruim 30.000 euro boven de vraagprijs. Het huis heeft een woonoppervlakte van 135 vierkante meter en telt zes kamers, waarvan vijf slaapkamers en één badkamer.

Het medium schrijft over een luxe keuken met kookeiland en daarnaast heeft de woning twee verdiepingen plus een zolder. Het enige minpuntje zou het energielabel zijn: G, de allerlaagste. Desondanks heeft de woning wel acht zonnepanelen. En het allerbelangrijkste: de woning ligt op loopafstand van Thialf.

Prijzengeld WK afstanden

Wennemars zal eerst volop gaan genieten van zijn gouden plak op de WK afstanden. Daarmee verdiende hij nog 6000 dollar (ongeveer 5700 euro). Zijn vriendin Suzanne Schulting deed alleen mee aan de teamsprint, waar zij wel goud pakte met Jutta Leerdam en Angel Daleman. Schulting moet de 6000 dollar dus delen met twee anderen: 2000 dollar.

Wennemars had overigens nooit verwacht goud te winnen. "Tweeënhalf rondje hard schaatsen, en dat is vandaag goed gelukt. Ik zette een goede tijd neer. Ik heb mijn ding gedaan, dacht ik. En dan komen ze er allemaal niet meer aan. Hoe is dit mogelijk?"

"Gewoon wereldkampioen, hè", stamelde Wennemars vol ongeloof tegenover de NOS. "Ik had niet gedacht dat ik zou kunnen winnen. Jordan Stolz kan normaal gesproken beter. Maar het maakt mij niet uit nu, het is vandaag mijn wedstrijd."

Erben Wennemars

Joep treedt met zijn eerste plek in de voetsporen van zijn vader Erben Wennemars, die ook aanwezig was op de WK in het Noorse Hamar. Die barstte in tranen uit na het succes van zijn zoon en zei: "Ik vind het gewoon heel mooi. Maar het is te veel voor mij nu op dit moment."

Suzanne Schulting

Vriendin Schulting gaf hem een dikke smakkerd na zijn wereldtitel. De twee zullen nu ongetwijfeld gaan genieten van hun vrije tijd. Na de WK afstanden - en komende woensdag het Zilveren Bal - is het seizoen voorbij en kan de vakantie beginnen. Het nieuwe seizoen staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan in februari 2026.