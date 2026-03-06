Na een dramatisch verlopen Winterspelen recht Suzanne Schulting de rug. De topschaatsster werd nationaal kampioene sprint en trekt die lijn vrolijk door op de WK in Thialf. Na dag 1 staat ze op de tweede plek, achter de ongenaakbare Femke Kok. Marianne Timmer ziet verbetering bij Schulting, al klinkt er ook een tegengeluid: "Ze heeft nog wel een uitdaging."

Met een prima 500 meter en goede 1000 meter sloot Schulting de eerste dag op gepaste afstand van Kok af. In haar ogen is de techniek iets verbeterd, wat ook Timmer opmerkt. "Die schaatst totaal anders", vertelt ze tegenover Sportnieuws.nl. "Ik zie echt verschil. Haar slagen zijn langer, ze durft langer te wachten. Dat prikkerige is er af."

Volgens Timmer zie je dat vaker bij de overstap van het shorttrack naar de langebaan. "Het durven wachten op je valbeweging, dat je die klappen wat efficiënter maakt. Hier zie ik gewoon een hele andere Suzanne Schulting. Het is raak, veel efficiënter en effectiever."

Schulting moet meer lef tonen

Toch kraakt Timmer ook een kritische noot. "Die 1000 kan nóg beter. In die laatste ronde zit nog wel een halve seconde speling", denkt ze. "Zij gaat Femke niet pakken, maar ze gaat een mooie tweede plek tegemoet. Zij heeft nog steeds de uitdaging om die techniek en de lef te pakken, dat zij die slag durft aan te passen. En durft te wachten, te wachten om lange klappen te maken", aldus Timmer.

"Dit geeft heel veel vertrouwen. Ook om de keuze te maken voor het vervolg", zegt Timmer. Schulting zal opnieuw moeten gaan kiezen tussen haar eerste liefde shorttrack en de langebaan. "Ik denk wel dat dit veel perspectief biedt voor het langebanen."

Marrit Fledderus

Virtueel is er een voltallig oranje-podium op de WK sprint. Marrit Fledderus staat op plek 3 achter Kok en Schulting. "Zij heeft goed gereden. Haar positie is nog steeds wel heel spannend. Maar ook heel lekker dat zij op de derde plek staat. Zij kan absoluut geen fouten maken."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.