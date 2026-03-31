Suzanne Schulting kende een seizoen van uitersten, maar sloot het schaatsjaar geweldig af. Na de Spelen stonden er nog twee flinke toetjes op het programma en daar boekte ze grote successen. Voor het boegbeeld van Team Essent was dat bovendien een belangrijke bevestiging van iets waar ze soms aan twijfelde.

De 28-jarige Schulting maakte al jarenlang furore in het shorttrack, maar legde zich noodgedwongen vanaf 2024 nagenoeg volledig toe op het langebaanschaatsen. De resultaten waren wisselend. Zo liep ze plaatsing voor de World Cups mis, maar wist ze wel een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen, Op de 1000 meter kwam het er in MIlaan echter niet écht uit. Na de Spelen stonden er nog twee belangrijke toernooien te wachten en daar slaagde Schulting met verve.

Eerst was er het NK sprint waar ze alle vier de afstanden won met de nodige persoonlijke records. Ze werd afgetekend Nederlands kampioene. "Ergens weet je wel dat het er in zit, maar ik heb me natuurlijk tijdens het NK positief verrast met de tijden. Twee persoonlijke records. Iets waar ik al heel lang naar op zoek was. Dat het dan lukt, dat was voor mij eigenlijk de grootste overwinning", vertelt ze in een documentaire van Team Essent,

Tweede op WK sprint

Daarmee was de koek nog niet op, want een week later stond er alweer een WK sprint op het programma. Schulting werd daar razend knap tweede, achter de oppermachtige Femke Kok. Op beelden van kort na de race is te zien hoe blij Jac Orie met haar prestatie is. "Je schaatste weer facking goed. Je schaatste lekker hoor! Niks gestolen!" Schulting was uiteraard ook blij met haar zilveren plak. "Het is wel een heel mooie afsluiting van het seizoen zo."

Voor haar was het ook het bewijs dat ze wel degelijk veel talent heeft op het langebaanschaatsen tijdens wedstrijden. Dat lukte vaak namelijk niet, terwijl de trainingen wel goed verliepen. "Daardoor werd de frustratie steeds groter, dat is gewoon niet zo leuk. Nu is het gelukt, dan valt er wel veel van je af."

Geweldig toernooi

Ook Orie is vol lof. "Suzanne reed een geweldig toernooi. Tweede op een WK, terwijl je nog net een kampioenschap in de benen hebt. Twee toernooien in één week, dat von dik echt een geweldige prestatie." Schulting sluit zich daar bij aan. "Het is mijn eerste individuele langebaanmedaille op een WK. En het is écht zilver. Natuurlijk wil je dat goud halen, maar dit was echt het hoogst haalbare. Daar ben ik gewoon harstikke blij mee."

