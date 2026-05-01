Schaatsers genieten op allerlei manieren van hun vakantie. De een vliegt naar een warm oord, de ander zoekt de grenzen op in een andere sport. Onder die laatste categorie valt Sanne in 't Hof, pupil van Sven Kramer en Jac Orie bij Team Essent. Zij deed deze week mee aan een zware race bergop.

In 't Hof kende een vervelend schaatsseizoen, vooral op het OKT. Ze wilde zich net als in 2022 plaatsen voor de Olympische Winterspelen, maar ze redde het niet. De rijdster van Team Essent kon winnares Merel Conijn niet volgen op de 5000 meter en nadat ze haar schaats over de finishlijn had geduwd, viel ze tegen de boarding.

"Het OKT blijft een pijnlijke plek, omdat het daar dit jaar niet is gelukt. Vier jaar geleden zat ik er wel bij en nu helaas niet. Dat doet heel veel pijn", vertelde ze een paar weken later voor de camera van Sportnieuws.nl.

Steuntje in de rug

In 't Hof won later nog wel brons op de EK afstanden en werd Europese kampioene op de ploegenachtervolging. Halverwege april sprak Team Essent het vertrouwen in haar uit. Ze zette een h andtekening onder een contract tot medio 2027 bij de ploeg van commercieel directeur Kramer en trainer Orie.

"Als topsporter streef je altijd naar het hoogst haalbare. Natuurlijk baal ik enorm van het missen van de Spelen. Dat heeft me veel pijn gedaan en voelt nog steeds als een smet op mijn seizoen", zei In 't Hof destijds. "Tegelijkertijd ben ik, als ik kijk naar mijn progressie en de uitslagen die ik heb gereden, zeer tevreden."

Extreem avontuur

Kort na de contractondertekening deed de 28-jarige schaatsster al mee aan een Hyrox. Maar dat is niets in vergelijking met de tocht die ze donderdag maakte. In 't Hof deed mee aan de IATF Vertical Race, een extreme klimuitdaging in Oostenrijk. Daarmee volgde ze het voorbeeld van haar baas Sven Kramer en Erben Wennemars, die nog een iets avontuurlijkere challenge aangingen.

De uphill-race van Innsbruck naar Seegrube heeft een afstand van 7,4 kilometer waarbij 1300 meter hoogteverschil is. Deelnemers moeten zo snel mogelijk over steile paden en rotsen in een verder bosrijke omgeving. Dat ging In 't Hof goed af. "Het is me gelukt. Het was waanzinnig, maar ook loodzwaar", plaatste de Nederlandse bij een foto bovenop de berg. Daar poseerde ze vol trots. En terecht, want In 't Hof werkte de race af in 1 uur en 15 minuten. Daarna hees ze zich in een wielerpak van Team Essent om nog even uit te fietsen.