Patrick Roest plaatste zich op de Holland Cup in Deventer voor het NK afstanden in Thialf. Het lukte de tweevoudig wereldkampioen op het nippertje om zich te plaatsen en daarom heerst frustratie. Over zijn vorm, het schaatsen en zowat alles om Roest heen.

Roest kreeg in Deventer een laatste strohalm aangeboden om zich te kunnen plaatsen voor het NK afstanden over twee weken. In een tijd van 6.30,23 werd de ex-wereldkampioen tweede op de vijf kilometer. Dit bleek uiteindelijk ruim voldoende voor een NK-ticket. Roest pakte dan ook zijn laatste kans, maar tegenover de NOS onthult hij dat er absoluut geen sprake is van blijdschap.

'Boos en gefrustreerd'

Roest is in 2025 geen schim van de schaatser die wereldkampioen werd en de lange afstanden domineerde. Dat doet erg veel pijn bij de Nederlander. "Ik moet mezelf tijd gunnen, daar ben ik niet altijd even goed in. Vooral omdat ik me op de fiets heel goed voel. Ik wil er op het ijs ook meteen staan, maar het voelt nog een beetje slordig en onwennig. Na zo'n wedstrijd als vorige week kan ik heel boos op mezelf zijn. Ik weet dat het erin zit, maar het lukt niet. Dat uit zich dan in heel veel frustratie."

In Thialf verwacht Roest een snellere tijd op 'zijn' vijf kilometer te kunnen rijden, maar het is nog maar de vraag of hij daarmee de wereldbekers zal halen. Robin Derks, de coach van Patrick Roest, verwacht dat de wereldbekers nog te hoog gegrepen zijn voor zijn pupil. "Vanavond is een stap in de goede richting, maar ik ga geen onrealistische dingen van hem verwachten. Wellicht haalt hij het, maar we gaan hem daar niet naar pushen."

'Heeft geen zin om me druk te maken'

Roest is ook nog zeker niet bezig met de Olympische Spelen die in 2026 plaatsvinden in Milaan. Hij is vooral bezig om zich zo min mogelijk druk te maken over zijn huidige vorm. "Ik snap wel dat de media er veel over schrijven, jullie maken het heel spannend", haalt hij ook de druk vanuit de pers erbij. Roest staat in ieder geval aan de start tijdens het NK in Heerenveen, maar hij verwacht in december pas echt te kunnen zien waar hij staat.