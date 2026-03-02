Schaatster Michelle de Jong moest vanuit huis toekijken hoe haar zus Antoinette Rijpma-de Jong haar carrière vervolmaakte met olympisch goud. Zelf was ze druk in voorbereiding op de NK sprint, al vielen de resultaten daar tegen. Michelle heeft grote dromen met haar zus en hoopt ooit nog samen met haar in een team te zitten.

Op de NK sprint eindigde Michelle de Jong teleurstellend op de achtste plaats. Na een seizoen vol fysieke malheur en ongemakken zat er simpelweg gewoon niet meer in. Veel positiviteit haalde ze uit de prestaties van haar zus Antoinette, al kon ze niet bij haar gouden race zijn.

Afwezig in Milaan

"Omdat ik in voorbereiding zat op de NK sprint kon ik er niet bij zijn in Milaan", vertelt Michelle na afloop van de NK voor de camera's van Sportnieuws.nl. "En dat was wel heel pijnlijk, want het is natuurlijk zo'n mooi moment. Dat maak je misschien maar één keer mee. Maar Antoinette zat zaterdag wel op de tribune te schreeuwen voor mij. Dus dat was heel mooi, want dat hoorde ik ook tijdens mijn race. Dat is wel heel bijzonder."

Sterke band

Samen hebben de zussen een hele sterke band, niet in de minste plaats door het traject dat ze allebei doorlopen. Michelle was dan ook de eerste persoon die haar gouden zus stond op te wachten bij thuiskomst van de Spelen. "Het was heel veel voor Antoinette. Dus gelijk toen ze thuis kwam toen stond ik op haar te wachten", laat een trots zusje optekenen. "Toen zijn we lekker uit eten geweest en hebben we even goed bijgepraat."

"Het is echt heel veel geweest voor haar. Dus het is fijn dat ze dit weekend even kon bijtanken", onderstreept de schaatster van Team Staan - CTS GROUP nogmaals. "En dat ze dan even op de tribune zit voor mij is gewoon heel mooi. We hebben altijd veel contact en ze leeft ook heel erg mee met mij." Rijpma-de Jong was tijdens de NK sprint aandachtig toeschouwer bij de races van haar zusje.

'Bijzonder moment'

Ook tijdens alle hectiek van de Spelen hadden de zusjes genoeg tijd voor elkaar. "We hebben 's avonds gelijk gefacetimed, dus we hebben elkaar wel kunnen zien. Ook met haar man Koen en met de rest van de familie", vertelt Michelle daarover. "Het is ook heel bijzonder om mijn ouders zo te zien dansen op het podium. Hopelijk kunnen we dat de volgende keer weer samen meemaken."

Samen in een team

Één van de grootste dromen van de zussen is om ooit samen in een team te rijden, al is dat geen hoofddoel voor de twee. "Zoals je ziet heb ik mezelf nu niet weten te verbeteren. Maar samen in een team lijkt me wel heel cool", licht De Jong toe. "We kunnen elkaar samen aanvullen. Ik kan goed openen en zij kan goed doorbeuken. Dus op de duizend meter hoop ik ooit weer op niveau te zijn dat ik haar misschien in de weg kan zitten."

" We hebben dat niet echt als een doel, maar je weet niet hoe het loopt en de teams die veranderen heel veel. Ik zit nu gewoon goed op mijn plek en weet dat als ik deze lijn doorzet dat ik gewoon beter word. Dus die lijn ga ik nu eerst voortzetten", besluit een optimistische De Jong voor wie het schaatsseizoen er nu dus opzit.