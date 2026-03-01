In de schaduw van het succes van haar oudere zus Antoinette Rijpma-de Jong stond Michelle de Jong dit weekend op het ijs van Thialf. Daar ging het echter, net zoals vrijwel het hele seizoen, niet naar verwachting. Na afloop spreekt De Jong dan ook van de 'mentale tik' die ze moet verwerken in aanloop naar volgend jaar.

Michelle de Jong had nog met zo veel hoop toegewerkt naar de NK sprint in Heerenveen dit weekend. Ze haalde veel inspiratie uit haar zus Antoinette, die olympisch kampioen werd, en hoopte mee te strijden om een podiumplek op de NK. Die droom kon echter na de eerste 500 meter al in de prullenbak. Uiteindelijk eindigde De Jong als achtste in de eindrangschikking.

'Bewogen seizoen'

"Ik heb niet bepaald een goed gevoel overgehouden aan dit NK", vertelt De Jong na afloop aan Sportnieuws.nl. "Voor dit seizoen had ik wel hogere verwachtingen, maar het is gewoon een heel bewogen seizoen geweest voor mij. Waarin ik eigenlijk begon met een rugblessure, twee weken voor deNK afstanden, waardoor ik die miste. Vervolgens ook de hele World Cup-cyclus gemist en toen werd het een race tegen de klok om op het OKT weer goed te zijn. Dat is toen niet helemaal gelukt."

"Nou, toen was ik net weer een beetje opgekrabbeld maar het is gewoon niet genoeg", analyseert De Jong haar eigen NK. "Dus het niveau dat ik nu haal, is niet waar ik het voor doe en waar ik op hoop. Dus dat moet ik wel even gaan verwerken nu."

'Mentale tik'

Voorafgaand aan de NK sprint had De Jong wilde dromen. Ze hoopte zelfs mee te strijden om de winst én een WK-ticket. Dat het al na de eerste 500 meter misliep, zorgde voor veel teleurstelling bij de 26-jarige Friezin. "Je weet natuurlijk dat er nog twee WK-tickets te verdienen waren. Dus dan hoop je gewoon heel erg dat je mee kan strijden daarvoor", licht ze haar dromen toe. "Na de eerste 500 meter, had ik wel echt even een mentale tik. En toen dacht ik, 'ik ga gewoon die volgende drie afstanden rijden'. En ik haal het gewoon uit mijn teen, ik haal alles eruit wat erin zit."

"Maar dit is helaas gewoon wat er in zit nu", vervolgt de schaatster van Team Staan - CTS GROUP. "Ik heb geen grote fouten gemaakt. Ik heb mijzelf zondag verbeterd ten opzichte van zaterdag. Dus in dat opzicht heb ik het voor mezelf goed gedaan. Dus ja, het is niet waarvoor ik mee wil strijden, nee. Het is wel moeilijk om te accepteren maar dat is wel het belangrijkste. Wat ik er nu uit heb gehaald, dat is wat er in zat en ik denk dat ik daar enigszins trots op mag zijn."

Volgend seizoen

Alle focus en hoop van de jongere De Jong gaat nu richting het volgende seizoen. "Dit neem ik gewoon mee naar volgend jaar en in de rest van mijn carrière. Ik ga gewoon keihard terugkomen en volgend jaar gaat het heel anders zijn", aldus een strijdvaardige schaatster.

" Ik wil mezelf gewoon echt verbeteren en ik begon zo goed aan het seizoen. Ik kwam supergoed de zomer uit en toen had ik hele hoge verwachtingen geschept voor mezelf en dat wil ik ook, want daar doe ik het voor. Volgend jaar wil ik gewoon echt sneller worden, sterker worden, beter worden en gewoon mee strijden om de titels", besluit De Jong.