Kjeld Nuis genoot de laatste tijd van een heerlijke vakantie samen met zijn grote liefde Joy Beune. Inmiddels is de topschaatser weer terug in Nederland en dat heeft hij gemerkt ook. Bij een rustig trainingsrondje kreeg Nuis namelijk te maken met iets typisch Nederlands.

Samen met Joy Beune was Kjeld Nuis de afgelopen tijd lekker op een welverdiende skivakantie. Na alle hectiek van de afgelopen maanden konden de twee daar in alle rust genieten en uitrusten. Zijn terugkeer in Nederland gaat direct gepaard met een rondje hardlopen om de conditie op peil te houden. Dat rondje valt alleen volledig in het water.

Terug in Nederland

Op zijn eigen Instagram-pagina deelt de 36-jarige Leidenaar beelden van een rondje hardlopen. "Weer terug in Nederland", schrijft hij daarbij gevolgd door een cynisch duimpje. Wat de video namelijk laat zien, is dat het rondje van Nuis enigszins wordt verpest door de Nederlandse natuur. De weergoden lijken niet aan de zijde van de schaatser van Team Reggeborgh te staan. In een kort rondje maakt Nuis allerlei verschillende omstandigheden mee.

Slecht weer

"Ooh, kijk goed idee, even rennen oké", aldus een sportende Nuis die last heeft van keiharde wind. Even later wordt het zelfs nog erger, want het begint te regenen. Maar zelfs dat is niet het meest extreme waar hij mee te maken krijgt. Na een tijdje wordt het namelijk nog heftiger. "Oké hagel nu. Oké dan", stelt de meervoudig olympisch kampioen in de video als het opeens met bakken uit de hemel komt.

Gelukkig is het laatste stuk van het rondje weer in betere omstandigheden, zoals te zien valt in de video. "Gelukkig droog weer nu, beter", laat Nuis op hilarische wijze optekenen aan het eind van het filmpje. Het is dus wel even wennen voor de winnaar van olympisch brons in Milaan om weer terug te zijn in Nederland. Na weken in Italië en Oostenrijk te hebben vertoefd, valt zijn thuiskomst in Nederland dus letterlijk in het water.

Reactie Joy Beune

Gelukkig voor Nuis is er tenminste één iemand die er wel van kan genieten. "Ik lig al een halfuur plat van het lachen", schrijft zijn vriendin Beune onder het bericht. De rappe schaatser maakte eerder bekend nog minstens een jaar door te gaan. Met zijn motivatie zit het, afgaande op de beelden, dus wel goed.