Topschaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis lijken de tijd van hun leven mee te maken in de sneeuw. De fotostroom die de meervoudig wereldkampioenen op hun socials plaatsen wordt alsmaar romantischer. Vrijdag toonde Beune zich helemaal in de wolken in het sneeuwparadijs.

Nadat de Olympische Spelen en alle plichtplegingen daarna erop zaten, zochten Beune en haar vriend Nuis besneeuwde oorden op. Ze genieten al dik een week van skiën, après-ski en het samenzijn. Ook geinen ze tussendoor op social media met grappige sketches en onderlinge reacties tussen Nederlandse schaatsers.

Bedankt

Maar vrijdag postte Beune simpelweg een berichtje uit het hart. "Bedankt dat je mij zo gelukkig maakt", schrijft de winnares van olympisch zilver met de Nederlandse ploeg op de team pursuit. Daarna tagt ze de naam van Kjeld Nuis, die in Milaan beslag legde op brond op de 1500 meter.

De fotosreeks is een collage van de afgelopen dagen: op de skilatjes, in een afdaling, poserend in een felrood skipak, genieten van het winterse landschap en samen met Nuis. Laatstgenoemde reageert zo op de post: "Mn allessieeeee."

Dansen

Dinsdag lieten de twee beelden zien van een jolige après-ski. Jolig dansten en zongen ze mee op oude hits die uit de speakers knalden. Toch was Nuis een dag later alweer vroeg uit de veren, om ontbijt te scoren. "Joy weer blij vandaag", schreef hij bij een foto waarop hij een zak droeg. Er stond ook een emoticon van een croissant bij, hoogstwaarschijnlijk was dat wat hij en zijn vriendin gingen oppeuzelen.

Katjes

In de reacties onder een TikTok-video van het koppel is ook nog een heel opvallende reactie te spotten. Zo reageert er iemand dat ze haar katten naar een aantal olympische helden heeft vernoemd.

"Voor de mensen die het willen weten mijn kittens heten: Joy, Kjeld, Femke, Melle, Jens en Xandra", zegt degene die onder de video heeft gereageerd. De katten zijn dus vernoemd naar olympische helden op de schaatsbaan en dat kan Beune wel waarderen. Zij reageert met 'te cute' onder de reactie.