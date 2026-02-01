Nederland schaatsland gaat massaal achter de 18 namen aan naar Milaan voor de Olympische Spelen. Tienduizenden fans kiezen voor het langebaanschaatsen en het shorttrack, maar ook in de bergen honderden kilometers van Milaan zullen oranje plukjes te zien zijn.

De belangstelling van Nederlanders om wedstrijden te bezoeken tijdens de komende Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo is volgens NOC*NSF behoorlijk groot. Er zijn nu 42.000 kaarten verkocht, meldt de sportkoepel. Het zijn cijfers die afkomstig zijn van de organisatie. De Nederlanders gaan vooral het schaatsen en shorttrack bezoeken, maar een woordvoerster van NOC*NSF zegt dat er ook honderden kaarten zijn verkocht voor de 'bergsporten'. Volgens de laatste gegevens is ongeveer 70 procent van de beschikbare 1,8 miljoen tickets verkocht.

180 euro per schaatskaartje

De kaartjes zijn behoorlijk prijzig. Voor het langebaanschaatsen in Milaan is de vraagprijs voor een normaal kaartje 180 euro. Shorttrack, ook in Milaan, is nog duurder; de prijs kan oplopen tot 450 euro. Hotelprijzen zijn kort voor aanvang van de Winterspelen ook fors opgelopen, weet de woordvoerster. Nederland bezet de zesde plaats als het gaat om de interesse voor kaarten. Duitsland en Italië nemen de meeste kaarten af, gevolgd door de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot-Brittannië.

Respectvol

Het Internationaal Olympisch Comité wil de komende Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo gebruiken om "de wereld te laten zien dat we respectvol met elkaar kunnen samenwerken". Dat zei IOC-voorzitter Kirsty Coventry op een persconferentie in Milaan. De Spelen worden vrijdag geopend.

"Het is een moment om ons te herinneren waarom we in de olympische geest geloven en waarom we ervoor blijven ijveren dat we mensen kunnen verenigen", zei de 42-jarige Zimbabwaanse, die haar eerste Olympische Spelen als voorzitter meemaakt. "Een moment om ons te herinneren dat we ervoor kunnen kiezen om respectvol met elkaar om te gaan."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.