Beau Snellink verdedigde dit weekend zijn titel bij de NK allround, maar na een matige eerste dag waren zijn kansen op een nieuw kampioenschap al bijna verkeken. De schaatser van Team Essent besloot dan ook de slotdag aan zich voorbij te laten gaan.

Snellink begon aan het schaatsseizoen met hoge verwachtingen, want afgelopen jaar boekte hij grote successen. Hij werd Nederlands kampioen allround, eindigde als derde op de EK allround en pakte bij de WK afstanden zilver op de 5000 meter. Die lijn heeft hij echter niet kunnen doortrekken.

De schaatser van Team Essent wist zich niet te plaatsen voor de Spelen, maar kon zijn seizoen nog wat glans geven met een goed resultaat op de NK allround. Snellink was dit weekend in Heerenveen de titelverdediger en als hij dat kunstje van 2025 kon herhalen dan lag er ook een startbewijs voor de WK allround van volgende week voor hem klaar.

Snellink trekt zich terug

Snellink kon na een teleurstellende eerste dag echter fluiten naar een tweede titel op rij. Hij werd veertiende op de 500 meter en werd op de 5000 meter zesde met een achterstand van bijna tien seconden op winnaar Marcel Bosker. Die twee resultaten leverden Snellink een zevende plaats in het klassement op met een enorme achterstand op leider Bosker.

De schaatser zou zondag nog de 1500 meter en de 10.000 meter rijden in Thialf, maar besloot zich terug te trekken voor de slotdag van het toernooi. NOS-commentatoren Herbert Dijkstra en Martin Hersman wisten te melden dat Jac Orie, de coach van Snellink, had gezegd dat zijn pupil niet fit genoeg was om te starten.