Nederland heeft op de slotdag van de World Cup in Inzell alsnog een podiumplaats gepakt op de 500 meter. Marrit Fledderus reed naar het brons in een wedstrijd waarin de grote Nederlandse namen ontbraken.

De overwinning ging overtuigend naar de Poolse Kaja Ziomek-Nogal, die met een tijd van 37,26 seconden de concurrentie achter zich liet. Het zilver was voor de Duitse Mareike Warmuth, terwijl Fledderus met 37,62 seconden slechts één honderdste tekort kwam voor een hogere podiumplek.

Marrit Fledderus pakt brons

Het brons kwam tot stand na een spannende ontknoping. Warmuth had kort daarvoor met 37,61 seconden de snelste tijd neergezet, waarna alleen de laatste rit nog moest worden verreden. In die afsluitende race namen olympisch kampioene Erin Jackson en Ziomek-Nogal het tegen elkaar op. Jackson stelde teleur met 37,85 seconden, terwijl Ziomek-Nogal haar sterke vorm bevestigde.

Eerder in de wedstrijd had Isabel Grevelt met 37,67 seconden de eerste richttijd neergezet. Die hield lange tijd stand, totdat Warmuth er net onder dook. Ook de Kazachse Yekaterina Silaeva kwam dichtbij, maar noteerde exact dezelfde tijd als Grevelt.

Afwezigheid van Femke Kok en Jutta Leerdam

Bij Nederland ontbraken op deze tweede 500 meter de absolute blikvangers. Femke Kok meldde zich af met het oog op de Olympische Spelen, nadat zij vrijdag al het klassement op de 500 meter veiligstelde en daarmee niets meer te winnen had. Ook Jutta Leerdam kwam niet in actie op de sprintafstand en sloeg de race over in aanloop naar het olympische toernooi. Daardoor waren Isabel Grevelt en Marrit Fledderus de enige Nederlandse deelneemsters in de A-groep.

