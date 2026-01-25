Femke Kok heeft een ingrijpende beslissing genomen op de slotdag van de World Cup schaatsen in Inzell. De Nederlandse topsprintster sloeg de laatste 500 meter vóór de Olympische Spelen over en verscheen dus niet op het ijs in Duitsland. Daarmee volgde ze het voorbeeld van Jutta Leerdam, die ook al ontbrak op de korte sprint.

Kok won vrijdag al de eerste omloop tijdens de wereldbeker op de 500 meter en deed dat op indrukwekkende wijze. Ze kwam dit seizoen zeven keer in actie op die afstand en won alle zeven de races. Daarmee was ze al zeker van de eindzege en kwam ze zondag alleen naar de ijshal in Inzell om de grote kristallen bol officieel in ontvangst te nemen.

Femke Kok neemt 'begrijpelijke keuze'

Dat Kok de slotdag in Inzell laat schieten, kan op begrip rekenen van Ireen Wüst. "Dat begrijp ik zeker", zegt de voormalig topschaatsster bij de NOS. "Zeker nu het nog twaalf dagen is voordat de Spelen beginnen. Je kunt nu meer verliezen dan winnen. Die eerste 500 meter op vrijdag was hartstikke goed. Ze weet dat ze goed is en ze voelde zich niet helemaal topfit. Als je dan toch gaat rijden, kan het kwartje ook de verkeerde kant op vallen. Er valt nu niets meer te winnen."

Teleurstellende 1000 meter van Femke Kok

Zaterdag stond Kok nog wél op het ijs tijdens de 1000 meter, waarin ze het rechtstreeks opnam tegen Jutta Leerdam. Dat duel werd gewonnen door Leerdam, die in Inzell een baanrecord reed. Ook daar ziet Wüst een logische verklaring. "Klopt, Leerdam reed natuurlijk een fantastisch baanrecord. Femke had de race in handen na de start, maar Jutta trok aan het langste eind", analyseert ze.

Volgens Wüst zat het verschil vooral in het verval in de slotfase. "Het verval bij Femke was vrij groot. Met in het achterhoofd dat ze zo’n fantastische 1500 meter reed op het olympisch kwalificatietoernooi, zou je verwachten dat dat verval op de 1000 meter wat minder is."

World Cup Inzell

De World Cup in Inzell kende daarmee een opvallende tweede dag. Jutta Leerdam pakte goud op de 1000 meter, terwijl Femke Kok een dag eerder al had gezegevierd op de 500 meter. Met haar beslissing om de slotdag over te slaan, koos Kok nu duidelijk voor behoud richting de Olympische Spelen.

