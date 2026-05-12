Vladimir Semirunniy veroverde in februari een zilveren medaille op de 10.000 meter bij de Olympische Winterspelen, maar zo'n drie maanden later blijkt de topschaatser die plak helemaal niet meer in zijn bezit te hebben. De Pool heeft medaille namelijk weggegeven.

Op de langste individuele afstand bij het langebaanschaatsen trok Jorrit Bergsma in Nederland alle aandacht naar zich toe door op 40-jarige leeftijd nog een bronzen plak te pakken. Hij moest in de hal in Milaan enkel twee jonkies voor zich dulden. De 19-jarige Metodej Jilek won het goud en achter hem reed de 23-jarige Semirunniy naar het zilver.

Voor veel topsporters is zo'n medaille dusdanig belangrijk dat ze die de rest van hun leven niet meer uit het oog verliezen en een mooi plekje geven in hun huis. Bij Semirunniy blijkt dat echter wat anders te liggen. De internationale schaatsunie ISU vroeg aan meerdere schaatsers en shorttrackers waar zij hun olympische medailles bewaren en de in Rusland geboren schaatser onthulde daar dat hij de zilveren plak vrijwillig kwijt is.

Semirunniy heeft medaille weggegeven

"Ik heb mijn medaille weggegeven om kinderen met kanker te hebben", reageert Semirunniy. "Populaire Poolse streamers organiseerden een campagne voor het goede doel om kinderen met kanker te helpen. Ik heb mijn medaille gegeven voor hun veiling en al het geld daarvan zal gaan naar het helpen van de kinderen."

Semirunniy doelt daarmee op de campagne van het Poolse goede doel Cancer Fighters. Voor die actie maakten een aantal influencers dagenlang een livestream en de schaatser besloot zelfs om naar het appartement te komen waar die werd opgenomen. Daar maakte hij bekend dat hij zijn medaille beschikbaar stelde voor de veiling.

De veiling loopt nog altijd en aan het begin van deze week was het hoogste bod 21.620 zloty. Dat is omgerekend net iets meer dan 5000 euro. Dat bedrag is overigens een schijntje in vergelijking met de bonus die Semirunniy ontving voor het winne van die zilveren plak, want daarvoor zou hij ongeveer een ton hebben gehad. De veiling loopt nog tot en met 1 juni dus de kans is wel groot dat het bedrag nog flink op zal lopen.

Swiatek en Lewandowski

Semirunniy was overigens niet de enige bekende naam die een steentje bijdroeg aan de actie. Met toptennisster Iga Swiatek en voetballer Robert Lewandowski vroegen nog twee andere Poolse sportgrootheden om aandacht voor de campagne. De actie bereikte zelfs het buitenland, want ook Coldplay-zanger Chris Martin verscheen in de livestream.

