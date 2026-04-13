Vladimir Semirunniy brak vorig jaar door in de internationale schaatstop en wist op de Olympische Spelen van Milaan ook meteen zijn eerste medaille te winnen. Daar werd de voor Polen schaatsende, maar in Rusland geboren stayer ook financieel bepaald niet slechter van. En dat zorgt voor open monden.

"Een bijzonder cadeau voor de Poolse schaatser Vladimir Semirunniy", begint voormalig tophockeyster en groot schaatsliefhebber Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote Ellen Hoog. "Die heeft een heel mooi cadeau gehad. Hij kreeg een bonus van omgerekend 100.000 euro. En dat voor een zilveren medaille op de Olympische Spelen, de tien kilometer."

Semirunniy werd in Milaan tweede achter de Tsjech Metodej Jilek en voor Nederlander Jorrit Bergsma. "Hij kreeg de bonus cash, ook wel lekker. Heel lekker in een envelop. In de Poolse zloty, dat is het Poolse geld, is het 400.000 zloty. Hij klinkt ook wel lekker. Het is bijna een half miljoen. En dan ook nog eens 50.000 euro als extra bonus. Dat was niet in cash, maar in totaal is het 150.000 euro.”

Tadej Pogacar

Het bleef voor Semirunniy niet bij een financiële beloning. "Hij heeft een heel mooie fiets gekregen ter waarde van 17.000 euro", weet Van As. "Hij heeft een keer aangegeven dat hij die fiets heel mooi vond, dezelfde fiets als Tadej Pogacar. De fiets waar die nu alles mee wint, nou ja, bijna alles. Toen zei de koersdirecteur van de Ronde van Polen: als je in Polen bent, dan geef ik die aan je. Dus die heeft hij nu gekregen."

Hoog kan het bijna niet geloven: "Prima bonuscadeautje toch? Bovenop die ton gewoon een fiets van 17.000 euro. Mijn god, ik wist niet dat die fietsen zo duur waren…”

'Dat was zo'n teleurstelling'

Van As en Hoog waren jarenlang boegbeelden van de succesvolle Oranje-hockeysters. Die periode leverde de nodige hoofdprijzen op. "Wij kregen ook altijd een cadeautje als we een gouden medaille wonnen", aldus Van As, om daar een tikje sarcastisch aan te voegen: "Een fatboy, ook ter waarde van 17.000 euro..."

Hoog weet nog goed hoe dat ging, aan het begin van deze eeuw. "Het was wel lullig, want na het eerste toernooi dat wij wonnen, kregen we meteen een tv. Dus toen dachten we oké, de toon is gezet!"

Van As: “Maar wij hadden echt waanideeën. Op een gegeven moment dachten we dat we een scooter zouden krijgen. Een Vespa.” Hoog: “En toen kregen we een schilderij. Dat was zo'n teleurstelling. We kregen echt toffe dingen en toen kregen we in één keer een schilderij. Voor iedereen individueel. Op zich best een leuk cadeau. Ik heb hem ook nog. Het is best een leuk cadeau.”

Inmiddels waarderen de twee het gebaar wel. “Maar dat was toen zo’n teleurstelling", aldus Hoog. "Dan krijg je na elk toernooi een vet mooi cadeau. En dan krijg je in één keer zo'n schilderij of inderdaad een fatboy. Waren we ook zwaar teleurgesteld. Het werd dan helemaal aangekondigd. We werden gehuldigd door de hockeybond, en dan: ‘Hier is het cadeau!’"

'Gigantische bonus'

Van As: “Maar goed, deze jongen krijgt een fiets van € 17.000 en een gigantische geldbonus voor een tweede plek op de Olympische Spelen. Ik bedoel, wat als je een gouden medaille wint in Polen? Dan krijg je waarschijnlijk het dubbele, dus krijg je 800.000 Poolse zloty.” Hoog: “Dat is natuurlijk gewoon gigantisch. Ik bedoel: in Nederlands is de bonus nu afgeschaft.."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.