Wladek Semirunniy zorgde op de Olympische Spelen voor daverend succes door een zilveren medaille te pakken voor zijn nieuwe thuisland Polen. Dat leverde hem sowieso al een behoorlijk geldbonus op, maar er is meer. De topschaatser is in eigen land nogmaals bijzonder in het zonnetje gezet.

Wladek Semirunniy pakte op de Winterspelen in Milaan knap het zilver op de tien kilometer, voor zijn 'nieuwe' land Polen, achter Metodej Jilek uit Tsjechië. De in Rusland geboren schaatser koos er immers in 2023 voor, na de inval in de Oekraïne, om voor dat land uit te komen. En dat deed hij dus meteen met succes. Bovendien werd hij daar ook rijkelijk voor beloond.

Dikke financiële bonus

Polen is één van de meest gulle landen wat betreft bonussen voor olympische medailles. Zo kreeg Semirunniy voor zijn zilveren plak 400 duizend Poolse zloty, bijna 100 duizend euro aan contanten, en ook nog eens een extra 50 duizend euro bonus. Maar daarmee was het nog niet klaar voor de 23-jarige schaatser.

Zaterdag stond in Polen namelijk volledig in het teken van de huldiging van de olympische ploeg uit dat land. En daar was ook Semirunniy bij aanwezig, die volledig in de armen is gesloten door het Poolse publiek. Hij werd op een bijzondere manier in het zonnetje gezet.

Speciaal cadeau

De koersdirecteur van wielerwedstrijd de Ronde van Polen gaf de topschaatser namelijk een spiksplinternieuwe racefiets. Dat was vanwege een belofte die de directeur aan de schaatser had gedaan in februari. "Ik vroeg hem eens op wat voor fiets hij reed en zei: 'Er is een fiets waarmee Tadej Pogacar nu alles wint. Als je in Polen bent, geef ik hem je'", vertelt hij daarover.

Het betreft een hypermoderne racefiets van het merk Colnago. Precies eenzelfde als Pogacar, zelfs met de kenmerkende regenboogstrepen van de wereldkampioen. De uitvoering van Pogi kost ongeveer 17 duizend euro, dus die krijgt Semirunniy ook nog eens bovenop zijn toch al rijkelijke beloning. De specialist op de langste afstanden was er bovendien erg blij mee. Hij straalde op het sportgala met een glimlach van oor tot oor. Zijn nieuwe racefiets zal hem ongetwijfeld nog beter helpen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.