Een handdruk, een kort gesprekje en een verbaasde blik. Tijdens het koningsontbijt van de Koningsspelen ontmoetten schaatsers Beau Snellink en Angel Daleman niemand minder dan koning Willem-Alexander. En dat bleef niet bij een vluchtige groet. “Ik gaf hem inderdaad de hand en hij zei: ‘Ja, maar ik heb jouw prestatie wel gezien op het WK.’ Dus dat was wel grappig”, vertelt Snellink in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

De ontmoeting vond plaats tijdens het jaarlijkse sportieve feest voor kinderen, waar ook topatleten hun gezicht laten zien. Snellink en Daleman waren aanwezig om clinics en fietslessen te geven aan de jeugd. Het werd een ochtend met een koninklijk tintje. “We waren bij sponsor Jumbo op het Koningsspelenontbijt en toen gaf ik hem inderdaad de hand", vertelt Snellink.

Hoewel het geen lang gesprek was, maakte het indruk. “Het was leuk. Ik had gewoon even een klein gesprekje met hem", zegt hij. “Het was heel kort natuurlijk, want die beste man heeft een agenda van hier tot Tokio. Maar het was grappig om even gesproken te hebben.”

Vragen of de koning wist welke tijden Snellink dan had gereden, durfde de schaatser uit Nieuwkoop niet. “Nee, ik hou hem liever te vriend”, knipoogt de 24-jarige topschaatser van Team Essent. En of zijn vriendin Daleman ook herkend werd door de koning? “Ja, maar mij kennen ze nog niet zoals Beau.” Waarop Snellink scherp reageert: “Nog niet!” Ze lacht: “Nee, even kort. Maar dat was het ook wel.”

Het gesprek met koning Willem-Alexander ging vanzelfsprekend vooral over schaatsen. “Hij vond het mooi dat we erbij waren en dat we de kinderen wat fietsles gaven. Dat vond hij leuk. Hij zei van: ‘Je had het goed gedaan dit jaar en ook op het WK heb je het mooi afgetopt’.”

Snellink was onder de indruk van zijn kennis: “Hij wist wat ik had gepresteerd en hij wist wat ik had gedaan. En ik was eigenlijk wel een beetje stomverbaasd dat hij dat wist. Maar hij heeft echt wel gekeken.”

Naast het sportieve had Snellink ook nog een persoonlijke vraag voor de koning. “Ik vroeg ook van: hoe vind jij het hier? Is het geen moetje voor jou?” Het antwoord van de koning verraste hem positief. “Hij zei: het is geen moetje en ik vind het leuk om hier even langs te komen. Dus ja, het was wederzijds een leuk gesprek.”

De ontmoeting werd opgevrolijkt door een opvallende selfie die eerder door de media werd opgepikt. Maar het meest bleef de persoonlijke aandacht hangen. “Hij vond het ook echt leuk om ons even te ontmoeten. En ik vond het ook heel leuk om hem even te spreken.”

En hoe zit het met een vervolg, wellicht straks op de Olympische Spelen in Milaan? “Ik hoop het”, besluit Snellink. “Zeker als ik er zelf ook ben.”

In gesprek met Angel Daleman en Beau Snellink

