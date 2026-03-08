Thialf is het strijdtoneel van de WK sprint en WK allround. Beide toernooien worden in vier dagen tijd na elkaar afgewerkt. De vraag is of dit de ideale manier is voor schaatsliefhebbers om naar de toernooien te kijken. Een van de deelnemers heeft zo zijn twijfels.

Tot 2020 werden de WK allround en WK sprint elk jaar gehouden. De schaatsbond ISU besloot daarna een ander ritme aan te houden: beide toernooien staan eens per twee jaar op de agenda. Datzelfde gebeurde bij de EK allround, dat eveneens om het jaar wordt gehouden.

Daarnaast werden nieuwe toernooi verzonnen: EK sprint en EK afstanden. Bovendien worden de WK sprint en WK allround nu bij elkaar gepropt; ze worden niet langer in gescheiden weekenden gehouden. De agenda is dus flink opgeschud, maar 'het product' schaatsen zelf is niet veranderd en wordt niet wezenlijk anders gepresenteerd of verpakt.

Peder Kongshaug

De Noorse topschaatser Peder Kongshaug doet mee aan het allroundtoernooi. Na de eerste dag staat hij op plek 3. Hij laat zich regelmatig kritisch uit over de ISU, bijvoorbeeld wat het karige prijzengeld betreft. De olympisch kampioen team pursuit (2022) denkt dat de ISU niet op de goede weg zit wat betreft het verbreden van de interesse voor langebaanschaatsen.

Tegen de Noorse krant Aftenposten zegt hij: "In de basis doen we al jaar na jaar hetzelfde en we hopen dan maar dat de sport vooruitgang boekt. Dat is het toppunt van arrogantie. Het werkt niet als je telkens schaatswedstrijden houdt op plekken waar er minder en minder publiek op afkomt, terwijl het aantal tv-kijkers afneemt."

Korter

Hij geeft toe dat hij ook geen snelle oplossing weet om langebaanschaatsen interessanter te maken voor jongere generaties. "Je moet in elk geval de evenementen korter maken", meent hij. "En het moet te zien zijn op een openbaar tv-kanaal". In Noorwegen zit het bij V Sport van Viaplay.

Adne Søndrål

Voormalig olympisch kampioen op de 1500 meter Adne Søndrål wil ook dat er zaken veranderen. "Als we nu alles zouden moeten bedenken, dan komt niemand met het idee om de WK allround en EK afstanden te houden in het ene jaar, en de WK afstanden en EK allround in het andere jaar. Het is totaal zinloos", zegt de Noorse ex-topschaatser.

Ook hij benadrukt het belang van wedstrijden die boeiend zijn om op tv te volgen. "Maar niemand durft te zeggen dat het van het grootste belang is, om een product neer te zetten dat het goed doet op televisie. Dan beland je in een vicieuze cirkel: de publieke zender NRK stopt met schaatsen uitzenden."

Vergrijzing

Het publiek dat van schaatsen houdt vergrijst, legt hij uit. "Het is een probleem dat mensen in Noorwegen en Nederland die naar schaatsen kijken, boven de 60 jaar zijn. Zij houden ervan om vier uur lang naar de 10.000 meter te kijken. Maar ga je een product maken voor hen, of voor 12-jarigen die iets anders eisen?"

Bjarne Rykkje

De in Nederland geboren Noorse bondscoach Bjarne Rykkje heeft helder voor ogen wat er moet gebeuren. "De World Cups moeten korter. Er zijn te veel afstanden. Daar moet het mes in. Daardoor neemt ook de waarde van een medaille af."